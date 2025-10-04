Кобахидзе возложил на посла ЕС ответственность за события в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе потребовал от посла ЕС в Тбилиси Павла Герчинского осудить насилие со стороны участников протестной акции в Тбилиси и заявил, что дипломат "высказывался в поддержку идеи свержения конституционного строя" в Грузии.

Как писал "Кавказский узел", на избирательных участках в Грузии сегодня проходило голосование на муниципальных выборах. Центризбирком после подсчета большинства голосов сообщил о победе кандидатов от "Грузинской мечты" на посты мэра в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Рустави. Оппозиция, участвующая в выборах, заявила о нарушениях. Уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских, групповым насилием и попыткой штурма или блокирования стратегического объекта возбуждено в связи с попыткой протестующих прорваться в президентский дворец. Ранения получили 14 силовиков, сообщило МВД Грузии.

По итогам муниципальных выборов на четыре года будут избраны 64 мэра и 2058 депутатов местных советов. Восемь оппозиционных партий отказались участвовать в выборах, лишь оппозиционные "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" не поддержали бойкот и выдвинули своих кандидатов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование фактически станет ключевым для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Официальный представитель Евросоюза выразил поддержку попытке свержения конституционного строя, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге. "Посол ЕС в Грузии выступите, дистанцируйтесь и решительно осудите всё, что происходит на улицах Тбилиси", - передаёт Interpressnews.

По словам Кобахидзе, посол ЕС несёт ответственность за ситуацию на улицах столицы.

"Конкретные люди из-за рубежа даже выразили прямую поддержку всему этому, заявленной попытке свержения конституционного строя, в том числе и представитель Евросоюза, который выразил поддержку попытке свержения конституционного строя, то есть эта акция была анонсирована под таким названием, и официальный представитель ЕС выразил поддержку этой акции", - сказал премьер-министр.

"Это его прямая обязанность в контексте того, что мы видели и прямо слышали заявления о поддержке попытки свержения конституционного строя. Посмотрим, какова будет их реакция в связи с этим", - сказал Кобахидзе.

По мнению мэра столицы Кахи Каладзе, "результаты выборов, которые мы получили сегодня, — это ответ грузинского народа на действия жестоких европейских бюрократов", информирует издание Palitra News.

"О каких европейских партнёрах идёт речь? О тех, кто разжигает насилие, способствует углублению поляризации. О ком мы говорим? Все беды, происходящие с Грузией, - это процессы, управляемые извне, у них есть хозяева. Большинство грузинского народа прекрасно всё знает. Результаты выборов, которые мы получили сегодня, — это ответ грузинского народа на жестоких европейских бюрократов, которые разжигают эти процессы в стране", — отметил Каладзе.

В конце февраля премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что посол ЕС в Грузии Павел Герчинский "причастен к насилию" и "продолжает подстрекать к насилию", не осуждая "жестокие" протесты, проходящие в Грузии. Он также обвинил посла ЕС в попытках вернуть "Коллективное национальное движение" к власти, информировало издание Civil Georgia.



Ранее "Кавказский узел" писал, что посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский призвал граждан страны прийти на участки и выбрать будущее страны. Это заявление стало использованием админресурса, счел премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Оппозиция заявила о новой попытке изъятия у избирателей удостоверений личности.

Оппозиционеры и активисты с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы. 3 октября, в 310-й день непрерывных акций, активисты вновь перекрыли движение по проспекту.

Материалы об этих муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".