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16:14, 22 октября 2024

Призыв посла ЕС в Грузии вызвал возмущение Кобахидзе

Павел Герчинский. Фото: Новости Грузии https://www.newsgeorgia.ge/novym-poslom-es-v-gruzii-stanet-polskij-diplomat-pavel-gerchinskij/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский призвал граждан страны прийти на участки и выбрать будущее страны. Это заявление стало использованием админресурса, счел премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Оппозиция заявила о новой попытке изъятия у избирателей удостоверений личности.  

Как писал "Кавказский узел", внешние силы готовили Грузию к войне, и частью этого плана был бывший премьер-министр Георгий Гахария, заявил почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. По словам Иванишвили, он очень зол на бывших соратников, которые покинули партию вместе с Гахарией, и намерен "наказать" их.

Посол Европейского союза в Грузии Павел Герчинский заявил сегодня, что граждане Грузии должны сами выбрать правительство, которое будет отражать их желания и стремления.

"Через четыре дня у вас будет возможность пойти и выбрать будущее правительство.  <...> Прошу вас принять участие в выборах и выбрать правительство, которое будет представлять ваши желания и стремления.Я полностью доверяю выбору граждан Грузии, независимо от его исхода. При условии, что выборы будут свободными и справедливыми, мы будем уважать этот результат и работать с любым демократически избранным правительством Грузии", - привела его слова Netgazeti.

При этом он указал, что каждая страна, присоединившаяся к Евросоюзу, получила возможность сделать большой цивилизационный скачок. По его словам, он надеется, что так будет и в случае с Грузией.

"Отношения между ЕС и Грузией исторически находятся на низком уровне. Процесс вступления Грузии в ЕС приостановлен, и лидеры ЕС очень ясно заявили, что это результат действий грузинского правительства. Как послу ЕС, мне очень жаль и досадно наблюдать, как другие страны продвигаются к членству в ЕС, в то время как Грузия движется назад, <...> Мы вас ждем, но вы должны пройти через эту дверь сами. Никто не сможет сделать это за вас. Это ваша страна, ваш выбор, ничей другой. Грузия — это ваше. Идите и голосуйте. Выберите свое будущее», — заявил Павел Герчинский.

Премьер-министр Грузии назвал заявление Герчинского грубым нарушением избирательных принципов. Когда иностранный дипломат делает пропагандистский призыв по поводу выборов, это грубое нарушение избирательных принципов. Это своего рода использование административного ресурса. Я призываю всех не нарушать избирательные принципы и объективно говорить о тех процессах, которые развиваются в нашей стране», - привело слова Ираклия Кобахидзе "Интерпрессньюс".

Оппозиция заявила о новых случаях применения админресурса

Сегодня в центре Тбилиси ограничено движение в связи с установкой сцены к предвыборному митингу "Грузинской мечты", который намечен на 23 октября, сообщило агентство "Грузия Online".

Cлужащих госсектора, в том числе из разных регионов Грузии, обязывают принять участие в мероприятии правящей партии, сообщила сегодня Netgazeti.

Оппозиция сегодня сообщила о новой попытке давления на избирателей. Так, представитель "Единство - национальное движение" Анна Цитлидзе заявила, что высокопоставленный силовик в Зугдиди требовал перед выборами удостоверения личности у сотрудников спецназа и их членов семьи, сообщила телекомпания.

Вечером 20 октября участники акции собрались у метро на площади Марджанишвили и на пересечении улиц Амаглеба и Асатиани, чтобы оттуда дойти до площади Свободы, где состоялось итоговое мероприятие в поддержку вступления Грузии в Евросоюз. По данным грузинских и европейских источников, на марше собрались десятки тысяч человек, он стал одной из самых массовых акций в стране за последнее время. Акцию под названием "Грузия выбирает Евросоюз" организовали агенты и предатели, которые хотят открыть в стране второй фронт, а президент Саломе Зурабишвили занимается задачами, продиктованными извне, заявил Каха Каладзе. Участников акции свезли со всей Грузии, считает Мамука Мдинарадзе.

Напомним, что в июле был приостановлен процесс вступления Грузии в Евросоюз, также власти ЕС заморозили 30 миллионов евро, выделенных на поддержку сил обороны Грузии. Приняв закон "О прозрачности иностранного влияния", власти Грузии "сделали шаг назад на пути к евроинтеграции", пояснил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. 8 октября представительство Евросоюза заявило, что Грузия не получит 121 миллион евро, которые были предназначены для финансирования правительственных проектов. Вступление в Евросоюз несовместимо с политикой правящей партии "Грузинская мечта", заявила европарламентарий Раса Юкнявичене. Действия правящей партии, которые привели к приостановке контактов с Евросоюзом, противоречат Конституции и устремлениям жителей Грузии, заявили представители оппозиции. Угроза отмены безвизового режима с ЕС скажется на жизни многих семей, подчеркнул бывший посол Грузии в России.

Назначенные на 26 октября парламентские выборы в Грузии пройдут на фоне острого противостояния правящей партии и оппозиции, парламента и президента, а также европейского и пророссийского путей развития страны. Кроме того, выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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