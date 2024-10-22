Иванишвили обвинил бывших соратников в предательстве

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Внешние силы готовили Грузию к войне и частью этого плана был бывший премьер-министр Георгий Гахария, заявил почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. По словам Иванишвили, он очень зол на бывших соратников, которые покинули партию вместе с Гахарией, и намерен "наказать" их.

Как писал "Кавказский узел", председатель "Единства - национального движения" Тинатин Бокучава заявила 21 октября, что основной целью партии является европейский путь, снижение цен и повышение пенсий. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, в свою очередь, заявил, что оппозиция пытается создать видимость поддержки обществом, но шансов выиграть выборы у нее нет.

Вечером 20 октября участники акции собрались на Марджанишвили и на пересечении улиц Амаглеба и Асатиани, чтобы оттуда дойти до площади Свободы, где состоялось итоговое мероприятие в поддержку вступления Грузии в Евросоюз. По данным грузинских и европейских источников, на марше собрались десятки тысяч человек, он стал одной из самых массовых акций в стране за последнее время. Акцию под названием "Грузия выбирает Евросоюз" организовали агенты и предатели, которые хотят открыть в стране второй фронт, а президент Саломе Зурабишвили занимается задачами, продиктованными извне, заявил Каха Каладзе. Участников акции свезли со всей Грузии, считает Мамука Мдинарадзе.

Правительство Грузии объявило 25 октября - день накануне выборов - выходным днем. Такое решение было принято после обращения Центризбиркома, где пояснили, что значительная часть избирательных участков находится в школах, детских садах и других административных зданиях, и день накануне выборов нужен для подготовки помещений под работу участков, пишут 21 октября "Новости-Грузия".

Тем временем большое интервью каналу "Имеди" дал почетный председатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. Он, в частности, обвинил некоторых чиновников и бюрократов, которые "координируются с оппозицией", в попытке создать в Грузии "печальную реальность". Однако, добавил он, у правящей команды и у общества есть большой опыт совместной работы. Однако Иванишвили добавил, что ближайшее будущее будет очень напряженным. "Сегодня очень сложная геополитика, это тяжелая реальность во всем регионе, мы должны это учитывать", - приводит его словам издание.

По словам Иванишвили, в Грузии в настоящее время "реальная демократия", а "шантаж "партии глобальной войны" не получится".

Упомянул политик и ЛГБТ*-пропаганду, назвав ее "современнейшим оружием завоевания". А начиналось все, отметил он, "с мелочи". "Этот выход на улицу, посмотрите фото, во время их выхода на улице уже происходит кошмар. Для нас - кошмар, для кого-то - норма, и они утверждают это нормой... Оргия всех типов идет на улицах. Это агитация нормальная?" - задается вопросом Иванишвили.

По его мнению, цель такой пропаганды - "люди не должны знать, мужчина это или женщина. "Все это надо вышвырнуть", - добавил он.

Кроме того, Иванишвили вновь заявил, что внешние силы готовили Грузию к войне и частью этого плана был бывший премьер-министр страны Георгий Гахария. «Почему премьер-министр так быстро подал в отставку в 2021 году? Конечно же, [была связь]. Они ждали именно этих событий, чтобы в Грузии было приготовление ко включению в войну. Он знал, что «Грузинская мечта» воевать не будет, знал это и как-то хотел помешать «Грузинской мечте»», - сказал политик.

По его словам, есть соответствующие документы, доказывающие это. "Конечно же, их придется строго наказать - его и членов его партии. На них я разозлен еще больше. Большинство из них были членами "Грузинской мечты" и по нашим мандатам зашли в парламент", - добавил Иванишвили.

Деятельность "Грузинской мечты" раскритиковал один из лидеров партии "Гахария для Грузии" Дмитрий Цкитишвили. В эфире телеканала "Пирвели" он заявил, что "Грузинская мечта" подорвала сама себя, а единственное, на чем правящая партия строит свою предвыборную кампанию - это "бредовая партия глобальной войны". "Она сосредоточена только на поддержании материальной и политической власти вокруг одного человека <...> Никаких других идеологических убеждений внутри не осталось", - приводит его слова издание.

Напомним, что в июле был приостановлен процесс вступления Грузии в Евросоюз, также власти ЕС заморозили 30 миллионов евро, выделенных на поддержку сил обороны Грузии. Приняв закон "О прозрачности иностранного влияния", власти Грузии "сделали шаг назад на пути к евроинтеграции", пояснил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. 8 октября представительство Евросоюза заявило, что Грузия не получит 121 миллион евро, который был предназначен для финансирования правительственных проектов. Вступление в Евросоюз несовместимо с политикой правящей партии "Грузинская мечта", заявила европарламентарий Раса Юкнявичене. Действия правящей партии, которые привели к приостановке контактов с Евросоюзом, противоречат Конституции и устремлениям жителей Грузии, заявили представители оппозиции. Угроза отмены безвизового режима с ЕС скажется на жизни многих семей, подчеркнул бывший посол Грузии в России.

Назначенные на 26 октября парламентские выборы в Грузии пройдут на фоне острого противостояния правящей партии и оппозиции, парламента и президента, а также европейского и пророссийского путей развития страны. Кроме того, выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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