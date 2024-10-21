Представители "Грузинской мечты" прокомментировали марш за евроинтеграцию

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Марш и митинг под названием "Грузия выбирает Евросоюз" организовали агенты и предатели, которые хотят открыть в стране второй фронт, а президент Саломе Зурабишвили занимается задачами, продиктованными извне, заявил Каха Каладзе. Участников акции свезли со всей Грузии, считает Мамука Мдинарадзе.

Как писал "Кавказский узел", около 17.00 (16.00 мск) участники марша собрались в пяти локациях: на площади Республики, на площади Героев, у обелиска 300 арагвинцев, на площади Марджанишвили и на пересечении улиц Амаглеба и Асатиани, чтобы оттуда дойти до площади Свободы, где состоялось итоговое мероприятие в поддержку вступления Грузии в Евросоюз. По данным грузинских и европейских источников, на марше собрались десятки тысяч человек, он стал одним из самых массовых акций в стране за последнее время.

9 октября неправительственные организации анонсировали шествие "Грузия выбирает Евросоюз" и призвали жителей страны принять в нем участие 20 октября. Среди организаторов акции - НПО "Мой голос за Европейский союз", "Надзор за судом", "Европейская орбита Грузии", "Кварельский Евроклуб", "Защитники демократии", "Сапари" и "Гражданское движение за свободу".

Участники марша "Грузия выбирает Евросоюз", который проходит в Тбилиси, рассказали, почему решили принять в нем участие.

"Вся страна ждет выборов и после выборов станет известно, куда пойдет Грузия", - заявил с трибуны историк, бывший ректор университета Ильи Гига Зедания.

"Сегодня так важно проявление единства. И это единство грузинский народ ясно выразил", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" директор НПО "Центр социальной солидарности" Тамта Микеладзе.

Всемирно известный певец Паата Бурчуладзе, который спел на акции гимн Евросоюза на грузинском языке, заявил с трибуны: "Этот митинг подтверждение, что 27 октября станет ясно, что "Грузинская мечта" ушла".

"Наш путь лежит в Европу. Через шесть дней пройдут очень важные выборы, мы должны сказать, что нам не по дороге в Россию", - сказал журналистам брат Михаила Саакашвили Георгий.

Активист Надим Хмаладзе заявил, что марш организован самим народом. "Мне никто не говорил принять участие в акции, поэтому я считаю, что ее организовал народ. Кто-то кому-то звонил, говорил выходить? Никто никому не звонил", - добавил он.

"Важно, чтобы каждый гражданин показал всей западной цивилизации, что грузинский народ привержен европейскому пути", - сказала омбудсмен Грузии Нино Ломджария.

"Правительство блокировало волю грузинского народа в Грузии, это не прошло и не пройдет.

Через 6 дней мы отпустим это правительство, Бидзину Иванишвили туда, где их место. Эта страна встанет на путь, который является нашим национальным выбором, и это европейский выбор, это выбор народа, закрепленный Конституцией", - сказал в эфире "Формулы" лидер партии "Лело" Мамука Хазарадзе.

Тем временем представители правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковали акцию. Оппозиционный телеканал "Имеди" вышел в эфир со слоганом "Оппозиционный прайд", подчеркнув, что представители Tbilisi Pride присоединились к шествию. Этот репортаж прокомментировал депутат "Грузинской мечты" Ираклий Заркуа. Он заявил, что участники шествия "были введены в заблуждение". "Знаете ли вы, что рядом с этим "прайдом", т.е. рядом с мужчинами с длинными волосами, то есть вместе с представителями ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано в России экстремистским - прим. "Кавказского узла"), вас приглашают поговорить о развитии Грузии и завтрашнем дне? Вы поддерживаете, чтобы лесбиянки, геи-активисты и их пропаганда были в повестке дня?" - приводит его слова телеграм-канал "Новости-Грузия".

Прокомментировал акцию мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он заявил, что власти проводят целый ряд прогрессивных реформ, "и никто не может все это остановить, ни Зурабишвили, ни эти марши", пишет 1tv.ge.

По словам Каладзе, агенты и предатели "хотят открыть второй фронт в стране", а президент Саломе Зурабишвили занимается задачами, "продиктованными извне". "У каждого свой взгляд, и есть право выходит и собираться. Ранее это право было ограничено, пытались подавить иное мнение. Сегодня у нас есть свобода слова и свобода выражения мнений, что очень важно. Страна развивается демократическим путем", - добавил он.

В эфире "Формулы" Каладзе назвал представителей оппозиции "политическим банкротами, которые не имеют ресурсов для поддержки".

Исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе написал в соцсетях, что участников марша "привозили со всей Грузии, а также участвовали представители четырех партий и весь богатый иноагентский сектор". "В конце концов они оказались в состоянии неопределенности. Выборы были проиграны ими за неделю до выборов. Такого раньше не было", - написал Мдинарадзе, чьи слова цитирует 1tv.ge

Для Грузии сегодняшний марш - не единственная многотысячная акция с начала года, но озвучиваемые источниками данные о числе собравшихся на мероприятие "Грузия выбирает Евросоюз" позволяют назвать его одной из самых массовых акций для страны. Так, по оценке организаторов шествия в поддержку арестованных противников закона об иноагентах, которое прошло 24 мая 2024 года, участие в акции приняли "не меньше чем 19 тысяч человек". Ранее активист Мамука Джугели назвал самой массовой акцию протеста, которая состоялась в Тбилиси 11 мая. "Никогда в истории Грузии не было столько людей ни на одном митинге. Море людей впереди меня и море людей сзади", - сказал он тогда "Кавказскому узлу".

14 мая парламент Грузии на фоне массовых акций протеста принял закон "О прозрачности иностранного влияния". 3 июня этот закон, который оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке "Кавказского узла" "Как власти Грузии приняли закон об иноагентах".

Напомним, что в июле был приостановлен процесс вступления Грузии в Евросоюз, также власти ЕС заморозили 30 миллионов евро, выделенных на поддержку сил обороны Грузии. Приняв закон "О прозрачности иностранного влияния", власти Грузии "сделали шаг назад на пути к евроинтеграции", пояснил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. 8 октября представительство Евросоюза заявило, что Грузия не получит 121 миллион евро, который был предназначен для финансирования правительственных проектов. Вступление в Евросоюз несовместимо с политикой правящей партии "Грузинская мечта", заявила европарламентарий Раса Юкнявичене. Действия правящей партии, которые привели к приостановке контактов с Евросоюзом, противоречат Конституции и устремлениям жителей Грузии, заявили представители оппозиции. Угроза отмены безвизового режима с ЕС скажется на жизни многих семей, подчеркнул бывший посол Грузии в России.

Назначенные на 26 октября парламентские выборы в Грузии пройдут на фоне острого противостояния правящей партии и оппозиции, парламента и президента, а также европейского и пророссийского путей развития страны. Кроме того, выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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