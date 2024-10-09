Грузинские активисты анонсировали шествие в поддержку евроинтеграции

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В Тбилиси 20 октября планируется шествие в поддержку вступления Грузии в Евросоюз, заявили представители неправительственных организаций.

Как писал "Кавказский узел", 8 октября представительство Евросоюза заявило, что Грузия не получит 121 миллион евро, который был предназначен для финансирования правительственных проектов. Вступление в Евросоюз несовместимо с политикой правящей партии "Грузинская мечта", заявила европарламентарий Раса Юкнявичене, призвав власти провести прозрачные выборы.

Назначенные на 26 октября парламентские выборы в Грузии пройдут на фоне острого противостояния правящей партии и оппозиции, парламента и президента, а также европейского и пророссийского путей развития страны. Кроме того, выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

Неправительственные организации в Грузии анонсировали марш, который планируется провести 20 октября под слоганом «Грузия выбирает Европейский союз», и призвали жителей страны принять в нем участие, сообщает сегодня JAMnews.

Среди организаторов акции - НПО «Мой голос за Европейский Союз», «Надзор за судом», «Европейская орбита Грузии», «Кварельский Евроклуб», «Защитники демократии», «Сапари» и «Гражданское движение за свободу», пишет издание.

"20 октября мы организуем в Тбилиси марш «Грузия выбирает Европейский союз», на который мы приглашаем абсолютно всех, для кого важен европейский выбор Грузии", - приводит слова представителя «Мой голос за Европейский Союз» Лонды Толорая грузинское издание "Табула".

Напомним, в июле был приостановлен процесс вступления Грузии в Евросоюз, также власти ЕС заморозили 30 миллионов евро, выделенных на поддержку сил обороны Грузии. Приняв закон "О прозрачности иностранного влияния", власти Грузии "сделали шаг назад на пути к евроинтеграции", пояснил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

14 мая парламент Грузии на фоне массовых акций протеста принял закон "О прозрачности иностранного влияния". 3 июня этот закон, который оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке "Кавказского узла" "Как власти Грузии приняли закон об иноагентах".

4 октября Герчинский сообщил, что члены Евросоюза отказались от встреч на высоком уровне с правительством Грузии из-за недружественного отношения властей Грузии к ЕС. Грузия не сможет стать членом Евросоюза "ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра", если станет "однопартийной страной", в которой "политическая оппозиция запрещена", добавил посол.

Действия правящей партии, которые привели к приостановке контактов с Евросоюзом, противоречат Конституции и устремлениям жителей Грузии, заявили представители оппозиции. Угроза отмены безвизового режима с ЕС скажется на жизни многих семей, подчеркнул бывший посол Грузии в России.

"Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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