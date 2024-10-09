RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:29, 9 октября 2024

Грузинские активисты анонсировали шествие в поддержку евроинтеграции

Флаги ЕС и Грузии. Фото: Грозный Информ https://grozny-inform.ru/news/world/146601/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Тбилиси 20 октября планируется шествие в поддержку вступления Грузии в Евросоюз, заявили представители неправительственных организаций.

Как писал "Кавказский узел", 8 октября представительство Евросоюза заявило, что Грузия не получит 121 миллион евро, который был предназначен для финансирования правительственных проектов. Вступление в Евросоюз несовместимо с политикой правящей партии "Грузинская мечта", заявила европарламентарий Раса Юкнявичене, призвав власти провести прозрачные выборы.

Назначенные на 26 октября парламентские выборы в Грузии пройдут на фоне острого противостояния правящей партии и оппозиции, парламента и президента, а также европейского и пророссийского путей развития страны. Кроме того, выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

Неправительственные организации в Грузии анонсировали марш, который планируется провести 20 октября под слоганом «Грузия выбирает Европейский союз», и призвали жителей страны принять в нем участие, сообщает сегодня JAMnews.

Среди организаторов акции - НПО «Мой голос за Европейский Союз», «Надзор за судом», «Европейская орбита Грузии», «Кварельский Евроклуб», «Защитники демократии», «Сапари» и «Гражданское движение за свободу», пишет издание.

"20 октября мы организуем в Тбилиси марш «Грузия выбирает Европейский союз», на который мы приглашаем абсолютно всех, для кого важен европейский выбор Грузии", - приводит слова представителя «Мой голос за Европейский Союз» Лонды Толорая грузинское издание "Табула".

Напомним, в июле был приостановлен процесс вступления Грузии в Евросоюз, также власти ЕС заморозили 30 миллионов евро, выделенных на поддержку сил обороны Грузии. Приняв закон "О прозрачности иностранного влияния", власти Грузии "сделали шаг назад на пути к евроинтеграции", пояснил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

14 мая парламент Грузии на фоне массовых акций протеста принял закон "О прозрачности иностранного влияния". 3 июня этот закон, который оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке "Кавказского узла" "Как власти Грузии приняли закон об иноагентах".

4 октября Герчинский сообщил, что члены Евросоюза отказались от встреч на высоком уровне с правительством Грузии из-за недружественного отношения властей Грузии к ЕС. Грузия не сможет стать членом Евросоюза "ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра", если станет "однопартийной страной", в которой "политическая оппозиция запрещена", добавил посол.

Действия правящей партии, которые привели к приостановке контактов с Евросоюзом, противоречат Конституции и устремлениям жителей Грузии, заявили представители оппозиции. Угроза отмены безвизового режима с ЕС скажется на жизни многих семей, подчеркнул бывший посол Грузии в России.

"Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
09:45, 9 октября 2024
Разлив нефти произошел у берегов моря в Туапсинском районе
07:34, 9 октября 2024
Контрактник из Астраханской области убит в военной операции
05:37, 9 октября 2024
Десять беспилотников сбиты в Ростовской области
02:47, 9 октября 2024
Жилой дом поврежден обломками беспилотника на Кубани
19:38, 8 октября 2024
1
 Улькер Гашимова осуждена по делу о призывах к терроризму и экстремизму
17:56, 8 октября 2024
Врач с Кубани убит в военной операции
Все события дня
Новости
Разлив нефти в море. Фото: иллюстрация создана с помощью программы Copilot
09 октября 2024, 09:45
Разлив нефти произошел у берегов моря в Туапсинском районе
Апти Алаудинов (слева) и Денис Шапиро. Коллаж Кавказского Узла. Фото: Кадр видео из телеграм-канала Апти Алаудинова https://t.me/AptiAlaudinovAKHMAT/5739 и Стоп-кадр видео Telegram-канала "Суды общей юрисдикции города Москвы" от 08.10.24, https://t.me/moscowcourts/4921
09 октября 2024, 09:05
Алаудинов прокомментировал арест своего адвоката
09 октября 2024, 08:19
Житель Сунжи задержан по подозрению в пособничестве боевикам
09 октября 2024, 07:34
Контрактник из Астраханской области убит в военной операции
Стопкадр из видео с извинениями блогера. Фото: стопкадр из видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю
09 октября 2024, 06:35
Блогер с Кубани извинился перед христианами за некорректные формулировки
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
15:57, 4 октября 2024
BERG...man Tbilisi
10
Фан-клуб женских квот в Грузии льет воду на мельницу "Мечты"?
Фото
12:06, 4 октября 2024
BERG...man Tbilisi
18
НАТО в обмен на территории: Украина, Грузия. Кремль на это не пойдет при нынешнем раскладе?!
Фото
22:44, 2 октября 2024
Политическая география Южного Кавказа
Грузия перед парламентскими выборами – внешняя политика и эволюция внутриполитического противостояния
Все блоги
Справочник
Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Тбилисоба. 2022 год. Скриншот https://youtu.be/7ImJ3wFJibc Тбилисоба

Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Блогеры
Фото
09:25, 9 октября 2024
BERG...man Tbilisi
2
О чем говорит провластный рейтинг за две недели до парламентских выборов в Грузии
Фото
17:10, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
13
Если Грузинская Мечта уверенно победит 26 октября, президент Зурабишвили уйдет с позором?
Фото
16:23, 6 октября 2024
BERG...man Tbilisi
18
Власти Грузии о приоритете целостности страны, конфедерации и НАТО в обмен на территории?
Фото
09:52, 6 октября 2024
BERG...man Tbilisi
35
Трамп, предлагающий бомбить Иран. Мутный - для Путина, ЕС, Иванишвили и даже Вэнса?
Фото
12:33, 5 октября 2024
BERG...man Tbilisi
46
"Абхазия" конкурирует с Турцией по числу поездок россиян. Инфографика
Аналитика
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
09 сентября 2024, 19:48
В августе 2024 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе зафиксировано не было
Темы дня
Мансур Жабраилов приносит извинения. Стоп-кадр видео ЧГТРК "Грозный" от 08.10.24, https://t.me/groznytv/25935
08 октября 2024, 20:35
Жабраилов извинился перед христианами

Ахмат Кадыров. Фото: https://minsport-chr.ru/ahmat-ramzanovich-kadyrov-ministr.html
08 октября 2024, 17:02
Сын Кадырова пригрозил бойцам поп-ММА

Афган Садыгов. Фото: https://oc-media.org/ru/v-azerbayodzhane-za-vymogatelstvo-arestovany-redaktory-novostnykh-sayotov/
08 октября 2024, 13:04
Афган Садыгов госпитализирован в тюремную больницу

Мансур Жабраилов. Фото: naslednik_firdawsa / Telegram
08 октября 2024, 12:07
Ролики Мансура Жабраилова остались доступны в соцсетях

Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Показать больше