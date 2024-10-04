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15:29, 4 октября 2024

Евросоюз прекратил контакты с правительством Грузии

Флаги Грузии и Евросоюза. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Члены Евросоюза отказались от встреч на высоком уровне с правительством Грузии из-за недружественного отношения к ЕС, заявил посол Евросоюза Павел Герчинский.

Как писал "Кавказский узел", на 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. В Центризбирком поступили списки 19 партий и объединений. Правящая партия "Грузинская мечта" представила список из 170 имен, рассчитывая получить на парламентских выборах "супербольшинство". Центризбирком Грузии зарегистрировал 26 международных организаций для наблюдения за выборами.

Выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

Евросоюз приостановил встречи с правительством Грузии в ответ на "антизападный нарратив и пропаганду", сообщил журналистам посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. "У нас состоялась дискуссия со странами-членами о том, каким будет наш подход в отношении руководства Грузии, которое, как мы считаем, отличается недружественным отношением к ЕС, как нам преодолеть антиевропейский и антизападный нарратив и пропаганду, конспирологические теории, и мы решили, что у нас не будет никаких встреч на высоком уровне с действующим руководством Грузии", - сказал он.

Посол подчеркнул, что за последние месяцы не было ни одной встречи официальных лиц Евросоюза с членами правительства Грузии, пишет "Новости-Грузия".

Грузия не сможет стать членом Евросоюза "ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра", если станет "однопартийной страной", в которой "политическая оппозиция запрещена", добавил Павел Герчинский.

Он пояснил, что избиратели в Грузии должны сами решить, какое правительство им нужно. «В случае, если это правительство будет заинтересовано в процессе вступления Грузии в Евросоюз, со своей стороны, мы готовы работать с любым правительством, демократически избранным грузинским народом. [...] Мы искренне надеемся, что на выборах 26 октября народ Грузии выберет новое правительство, которое будет привержено этим нормам», - цитирует посла "ИнтерпрессНьюс".

Напомним, президент Саломе Зурабишвили предложила проевропейским политическим партиям присоединиться к Грузинской хартии, которая является планом действий к парламентским выборам с целью евроинтеграции страны. К началу июня под хартией подписалось большинство активных оппозиционных сил. 23 сентября хартию подписал бывший премьер-министр и лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария.

Грузинская хартия содержит обязательство после выборов провести демократические реформы и отменить ряд принятых "Грузинской мечтой" законов, в том числе закон об иноагентах. На "Кавказском узле" опубликован текст документа.

"Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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