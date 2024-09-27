19 партий и объединений подали списки в ЦИК Грузии

27 сентября 2024, 00:23

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Списки 19 партий и объединений поступили в Центризбирком Грузии. Правящая партия "Грузинская мечта" представила список из 170 имен, рассчитывая получить на парламентских выборах "супербольшинство".

Как писал "Кавказский узел", 26 международных организаций из США, Европы и других стран зарегистрировались в ЦИК Грузии для наблюдения за выборами в парламент. Парламентская ассамблея Совета Европы направила в Грузию делегатов для оценки избирательной кампании.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение", утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам, а оппозиция пока не противопоставила ей четких программных планов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Очередные парламентские выборы в Грузии, которые пройдут 26 октября, будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

19 политических объединений и избирательных образований представили свои партийные списки, сообщил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили. По его словам, один из списков уже зарегистрирован, остальные рассматриваются, сообщила сегодня телекомпания "Имеди".

Наиболее масштабный список представила партия "Грузинская мечта", в него вошли 170 имен. Список возглавил основатель партии Бидзина Иванишвили, вторую позицию занял премьер-министр Ираклий Кобахидзе, третью - председатель партии Ираклий Гарибашвили.

Всего в парламенте Грузии 150 мест. В "Грузинской мечте" считают, что смогут получить супербольшинство. Более того, там допускают, что количество полученных ими мандатов может "перевалить за сотню на несколько десятков", сообщило сегодня издание "Новости Грузии". "Кому-то это может показаться чрезмерным, но в том случае если ни одна партия, кроме ЕНД, не преодолеет [барьер в 5%], а у нас будут примерно такие же рейтинги, что и сегодня, мы достигнем этого… Поэтому в ЦИК мы принесли длинный подробный список", — приводятся в публикации слова лидера парламентского большинства Мамуки Мдинарадзе.

Госслужащая Нана Малашхия, ставшая символом протестов против закона об иноагентах весной 2023 года, возглавила список кандидатов "Коалиции за перемены" к парламентским выборам. Нана Малашхия работает в мэрии Тбилиси. Она ведущий специалист одной из городских служб. Во время протестных акций кадры Наны, стоявшей перед водометом с флагом ЕС у парламента, облетели все мировые СМИ.

Вторым номером идет лидер "Ахали", бывший председатель "Национального движения", третьим - Зураб Джапаридзе из "Гирчи".

Партия "Гахария за Грузию" опубликовала парламентский список 2024 года. Первым номером в списке является председатель партии Георгий Гахария. В избирательном списке нет члена партии, депутата Михаила Даушвили, сообщило сегодня "Интерпрессньюс".

"Единство - Национальное движение" опубликовало часть своего предвыборного списка, известны первые 22 кандидата, список возглавила депутат парламента Грузии и председатель "Единого нацдвиджения" Тина Бокучава, на позициях два и три - депутат Георгий Вашадзе и Софо Джапаридзе, сообщило агентство "Грузия Online".

"Коалиция за перемены" опубликовала первую двадцатку списка. Его возглавила Нана Малашхия - женщина, которая размахивала флагом ЕС под водометами на акции протеста против закона об иноагентах. Под номерами два и три в списке идут Ника Мелия и Зураб Джапаридзе, сообщило "Мтавари архи".

Напомним, президент Саломе Зурабишвили предложила проевропейским политическим партиям присоединиться к Грузинской хартии, которая является планом действий к парламентским выборам с целью евроинтеграции страны. Грузинская хартия содержит обязательство после выборов провести демократические реформы и отменить ряд принятых "Грузинской мечтой" законов, в том числе закон об иноагентах. На "Кавказском узле" опубликован текст документа.

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