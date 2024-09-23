26 международных организаций зарегистрировались для наблюдения за выборами в Грузии

23 сентября 2024, 17:50

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Международные организации из США, Европы и других стран зарегистрировались в ЦИК Грузии для наблюдения за выборами в парламент. Парламентская ассамблея Совета Европы направила в Грузию делегатов для оценки избирательной кампании.

Как писал "Кавказский узел", на 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. Центризбирком Грузии зарегистрировал для участия в выборах 27 партий. Часть из них создали коалиции и будут баллотироваться по одному партийному списку, чтобы объединить усилия в условиях запрета на создание избирательных блоков.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение", утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам, а оппозиция пока не противопоставила ей четких программных планов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Очередные парламентские выборы в Грузии будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

В списке наблюдателей за выборами зарегистрировались 26 организаций

26 международных организаций уже зарегистрировались наблюдателями на парламентские выборы в Грузии, процесс регистрации будет продолжаться до 22 октября, сообщает сегодня "Новости-Грузия".

Каждая международная организация имеет право направить на любой избирательный участок до двух наблюдателей и переводчика. После завершения приема заявок и проверок ЦИК Грузии опубликует окончательный список и общее число наблюдателей от каждой организации.

Сейчас в списке международных наблюдателей, в частности, Международный республиканский институт (IRI), Национальный демократический институт по международным вопросам (NDI), "Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами", Международный фонд избирательных систем (IFES), Международный центр парламентских исследований, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (OSCE/ODIHR), Комиссия США по содействию выборам, а также избирательные комиссии ряда стран, говорится в публикации.

ПАСЕ направила в Грузию делегатов для оценки избирательной кампании

Делегация из шести членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из шести членов во главе с Юлианом Булаем (Румыния) 23-24 сентября посетит Грузию для оценки избирательной кампании и политического климата, сообщает сегодня "ИнтерпрессНьюс".

В Тбилиси делегация встретится с президентом Грузии, председателем парламента, заместителем министра внутренних дел, членами парламентского большинства и оппозиции, председателем и членами Центральной избирательной комиссии.

Также запланированы встречи с представителями Комиссии по коммуникациям и Антикоррупционного бюро, неправительственных организаций и СМИ.

Полный состав делегации будет наблюдать за выборами 26 октября вместе с другими международными наблюдателями, пишет издание.

Партия Гахарии присоединилась к Грузинской хартии

Бывший премьер-министр и лидер оппозиционной партии «За Грузию» Георгий Гахария сегодня подписал Грузинскую хартию, инициированную президентом Саломе Зурабишвили, сообщает JAMnews.

"Гахария до последнего воздерживался от присоединения к хартии, в то время как остальные проевропейские оппозиционные партии подписали документ еще в мае", - говорится в публикации издания.

Напомним, президент Саломе Зурабишвили предложила проевропейским политическим партиям присоединиться к Грузинской хартии, которая является планом действий к парламентским выборам с целью евроинтеграции страны. К началу июня под хартией подписалось большинство активных оппозиционных сил.

Грузинская хартия содержит обязательство после выборов провести демократические реформы и отменить ряд принятых "Грузинской мечтой" законов, в том числе закон об иноагентах. На "Кавказском узле" опубликован текст документа.

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