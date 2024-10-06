Оппозиция обвинила правящую партию в противодействии евроинтеграции Грузии

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Действия правящей партии, которые привели к приостановке контактов с Евросоюзом, противоречат Конституции и устремлениям жителей Грузии, считают представители оппозиции. Угроза отмены безвизового режима с Евросоюзом скажется на жизни многих семей и способна прилечь избирателей на участки, подчеркнул бывший посол Грузии в России Валерий Чечелашвили.

Как писал "Кавказский узел", посол ЕС в Грузии Павел Герчинский сообщил, что контакты с властями страны прекращены. Грузия не сможет стать членом Евросоюза "ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра", если станет "однопартийной страной", в которой "политическая оппозиция запрещена", добавил он.

Назначенные на 26 октября очередные парламентские выборы в Грузии пройдут на фоне острого противостояния правящей партии и оппозиции, парламента и президента, а также европейского и пророссийского путей развития страны. Кроме того, выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в избирательный кодекс. В выборах участвуют 27 партий. Об избирательной кампании 2024 года в Грузии говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

В последнее время власти начали выступать с заявлениями, направленными против евроинтеграции, которая предусмотрена Конституцией Грузии, указали представители оппозиции. "На протяжении последнего времени мы слышали антизападные и антинациональные нарративы, отдаляющие грузинский народ от европейского будущего, демократии, гарантированной Конституцией", - сказала представитель партии "За Грузию" Теона Акубардия в эфире телекомпании "Мтавари архи".

Представитель "Коалиции за перемены" Ника Парулава также отметил, что власти страны противоречат выбору населения страны – евроинтеграции. "Мы видим от европейского сообщества своевременные действия и заявления в поддержку народа. Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическое движение", ее учредитель Бидзина Иванишвили и Евросоюз – это все несовместимо", - сказал он в эфире телекомпании.

Представители неправительственных организаций обратили внимание на ответственность властей в создавшейся ситуации. Население страны выступает за евроинтеграцию и пересмотр этого вопроса европейским сообществом, не устраивает.

"Государство, которое не проводит свободные и справедливые выборы, явно не станет членом Евросоюза. Членом ЕС не станет то государство, в котором преследуются конкретные группы и люди, где есть коррупция, где есть серьезные проблемы с правами человека. Логично то, что говорит посол ЕС. Это очень печально для нашей репутации, это никого это не радует, что в такой ситуации оказалась вся страна, но полная ответственность за это лежит на "Грузинской мечте"", - сказала руководитель неправительственной организации "Международная прозрачность – Грузия" (Transparency International признана в России нежелательной организацией - прим. "Кавказского узла") Екатерина Гигаури.

Люди придут на выборы без призывов оппозиции

Для грузинской молодежи очень важно сохранение безвизового режима с Евросоюзом, поскольку молодежь далека от советского прошлого, взрослея после его распада и ассоциируют себя с Европой и Европейским союзом, подчеркнул один из основателей "Грузинского центра стратегического анализа", бывший чрезвычайный и полномочный посол Грузии в России Валерий Чечелашвили.

"В Грузии благодаря безвизовому режиму с Европейским союзом и наличию дешевых авиарейсов по многим европейским направлениям за сравнительно небольшие деньги студенты на несколько дней летают в Европу. Это для них очень важно и так они приобщились Европе, где чувствуют себя очень комфортно", - сказал корреспонденту "Кавказского узла".

Он обратил внимание, что население и в особенности молодежь очень болезненно воспринимают сообщения от ЕС о пересмотре отношений в случае продления власти "Грузинской мечты". По его мнению, это привлечет избирателей на участки, поскольку это для них серьезная мотивация высказаться "в пользу европейского выбора".

По его словам, отмена безвизового режима с ЕС "затронет всех". Благосостояние каждой третьей грузинской семьи зависит от перечислений эмигрантов и качества их проживания там. Серьезное количество средств поступает из Европы и США. По состоянию на сентябрь средства поступали по мере уменьшения из: США, Италии, Россия, Греции и Германии. "Поэтому люди придут на выборы без призывов оппозиции. Это очень важный вопрос для всех", - отметил он.

Напомним, президент Саломе Зурабишвили предложила проевропейским политическим партиям присоединиться к Грузинской хартии, которая является планом действий к парламентским выборам с целью евроинтеграции страны. К началу июня под хартией подписалось большинство активных оппозиционных сил. 23 сентября хартию подписал бывший премьер-министр и лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария.

Грузинская хартия содержит обязательство после выборов провести демократические реформы и отменить ряд принятых "Грузинской мечтой" законов, в том числе закон об иноагентах. На "Кавказском узле" опубликован текст документа.

"Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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