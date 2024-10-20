Марш за вступление Грузии в Евросоюз собрал десятки тысяч человек

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В центре Тбилиси, где сегодня проходили марш и митинг под названием "Грузия выбирает Евросоюз", собрались десятки тысяч человек, сообщают грузинские и европейские источники. Это одна из самых массовых акций, состоявшихся в стране за последнее время.

Как писал "Кавказский узел", около 17.00 (16.00 мск) участники марша собрались в пяти локациях: на площади Республики, на площади Героев, у обелиска 300 арагвинцев, на площади Марджанишвили и на пересечении улиц Амаглеба и Асатиани, чтобы оттуда дойти до площади Свободы, где состоялось итоговое мероприятие в поддержку вступления Грузии в Евросоюз.

9 октября неправительственные организации анонсировали шествие "Грузия выбирает Евросоюз" и призвали жителей страны принять в нем участие 20 октября. Среди организаторов акции - НПО "Мой голос за Европейский союз", "Надзор за судом", "Европейская орбита Грузии", "Кварельский Евроклуб", "Защитники демократии", "Сапари" и "Гражданское движение за свободу".

Председатель комитета по международным отношениям Бундестага Германии Михаэль Рот сегодня заявил, что "грузины вновь пишут историю". По его данным, "десятки тысяч человек проводят демонстрацию за свободную, демократическую и европейскую Грузию". "Тбилиси – настоящая столица Европы", – процитировал Рота Первый канал грузинского телевидения.

О "десятках тысяч человек", участвующих в акции сегодня, заявила и одна из лидеров "Сильной Грузии" Анна Нацвлишвили. Она выразила уверенность, что Грузия обязательно станет членом Евросоюза, соответствующие слова Нацвлишвили приводит Interpressnews.

Выступая на митинге, президент Грузии Саломе Зурабишвили также указала на массовость акции. "Та Грузия, которая сегодня стоит передо мной, - это свободная Грузия, - отметила она. - Никто не пришел сюда насильно, никто не пришел потому, что ему сказали: "Иначе ты потеряешь работу". Никто из студентов не пришел потому, что им сказали: "Иначе не получите стипендию".

Площадь Свободы в Тбилиси сегодня была полностью заполнена людьми, пишет телеграм-канал NEWSGEORGIA, напоминая, что марш был организован гражданскими движениями "в ответ на приостановку вступления Грузии в ЕС из-за действий правительства". Акцию также поддержали основные оппозиционные партии и президент Грузии.

4 октября члены Евросоюза отказались от встреч на высоком уровне с правительством Грузии. Решение принято из-за недружественного отношения к ЕС, заявил посол Евросоюза Павел Герчинский. Грузия не сможет стать членом Евросоюза "ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра", если станет "однопартийной страной", в которой "политическая оппозиция запрещена", добавил посол. Евросовет подтвердил приостановку вступления Грузии в ЕС.

Более конкретных и официальных данных о численности участников сегодняшней акции в Тбилиси пока не озвучено. Грузинские телеграм-каналы активно публикуют видео с площади Свободы, снятые в том числе с помощью дронов. На записях видно, что вся территория площади и подходы к ней довольно плотно заполнены людьми.

При этом телеграм-канал Tbilisi life в 22.21 мск опубликовал данные о том, что "на основе различных видеоматериалов и анализа, на пике митинга присутствовало около 90-100 тысяч".

Для Грузии сегодняшний марш - не единственная многотысячная акция с начала года, но озвучиваемые источниками данные о числе собравшихся на мероприятие "Грузия выбирает Евросоюз" позволяют назвать его одной из самых массовых акций для страны. Так, по оценке организаторов шествия в поддержку арестованных противников закона об иноагентах, которое прошло 24 мая 2024 года, участие в акции приняли "не меньше чем 19 тысяч человек". Ранее активист Мамука Джугели назвал самой массовой акцию протеста, которая состоялась в Тбилиси 11 мая. "Никогда в истории Грузии не было столько людей ни на одном митинге. Море людей впереди меня и море людей сзади", - сказал он тогда "Кавказскому узлу".

14 мая парламент Грузии на фоне массовых акций протеста принял закон "О прозрачности иностранного влияния". 3 июня этот закон, который оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке "Кавказского узла" "Как власти Грузии приняли закон об иноагентах".

Напомним, что в июле был приостановлен процесс вступления Грузии в Евросоюз, также власти ЕС заморозили 30 миллионов евро, выделенных на поддержку сил обороны Грузии. Приняв закон "О прозрачности иностранного влияния", власти Грузии "сделали шаг назад на пути к евроинтеграции", пояснил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. 8 октября представительство Евросоюза заявило, что Грузия не получит 121 миллион евро, который был предназначен для финансирования правительственных проектов. Вступление в Евросоюз несовместимо с политикой правящей партии "Грузинская мечта", заявила европарламентарий Раса Юкнявичене. Действия правящей партии, которые привели к приостановке контактов с Евросоюзом, противоречат Конституции и устремлениям жителей Грузии, заявили представители оппозиции. Угроза отмены безвизового режима с ЕС скажется на жизни многих семей, подчеркнул бывший посол Грузии в России.

Назначенные на 26 октября парламентские выборы в Грузии пройдут на фоне острого противостояния правящей партии и оппозиции, парламента и президента, а также европейского и пророссийского путей развития страны. Кроме того, выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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