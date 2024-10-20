Сторонники евроинтеграции вышли на акцию в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники шествия в Тбилиси направились шестью колоннами к площади Свободы, где активисты запланировали митинг в поддержку вступления Грузии в Евросоюз.

Как писал "Кавказский узел", 9 октября неправительственные организации анонсировали шествие "Грузия выбирает Евросоюз" и призвали жителей страны принять в нем участие 20 октября. Среди организаторов акции - НПО "Мой голос за Европейский союз", "Надзор за судом", "Европейская орбита Грузии", "Кварельский Евроклуб", "Защитники демократии", "Сапари" и "Гражданское движение за свободу".

4 октября члены Евросоюза отказались от встреч на высоком уровне с правительством Грузии. Решение принято из-за недружественного отношения к ЕС, заявил посол Евросоюза Павел Герчинский. Грузия не сможет стать членом Евросоюза "ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра", если станет "однопартийной страной", в которой "политическая оппозиция запрещена", добавил посол. Евросовет подтвердил приостановку вступления Грузии в ЕС.

Участники марша "Грузия выбирает Евросоюз" направились в сторону площади Свободы. Они держат флаги Евросоюза, баннеры с надписью: "Грузия выбирает Евросоюз" и различные плакаты в поддержку евроинтеграции. Параллельно с шествием идут сотрудники МВД, сообщает "ИнтерпрессНьюс".

Около 17.00 (16.00 мск) участники марша собрались в пяти локациях: на площади Республики, на площади Героев, у обелиска 300 арагвинцев, на площади Марджанишвили и на пересечении улиц Амаглеба и Асатиани, чтобы оттуда дойти до площади Свободы, где состоится итоговое мероприятие, пишет издание.

К гражданскому маршу "Грузия выбирает Евросоюз" добавилась шестая колонна: у станции метро Руставели был объявлен сбор тех, кто передвигается на колясках, а также слабовидящих и других людей с ограниченными возможностями здоровья. Туда же организаторы призвали прийти волонтеров для помощи тем, кто имеет проблемы с передвижением, сообщает "Новости Грузии".

На площади Свободы планируется большой митинг и концерт с участием Нино Катамадзе, Ниаза Диасамидзе, Loudspeakers и других исполнителей, пишет издание.

Напомним, 8 октября представительство Евросоюза заявило, что Грузия не получит 121 миллион евро, который был предназначен для финансирования правительственных проектов. Вступление в Евросоюз несовместимо с политикой правящей партии "Грузинская мечта", заявила европарламентарий Раса Юкнявичене.

В июле был приостановлен процесс вступления Грузии в Евросоюз, также власти ЕС заморозили 30 миллионов евро, выделенных на поддержку сил обороны Грузии. Приняв закон "О прозрачности иностранного влияния", власти Грузии "сделали шаг назад на пути к евроинтеграции", пояснил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

14 мая парламент Грузии на фоне массовых акций протеста принял закон "О прозрачности иностранного влияния". 3 июня этот закон, который оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке "Кавказского узла" "Как власти Грузии приняли закон об иноагентах".

Действия правящей партии, которые привели к приостановке контактов с Евросоюзом, противоречат Конституции и устремлениям жителей Грузии, заявили представители оппозиции. Угроза отмены безвизового режима с ЕС скажется на жизни многих семей, подчеркнул бывший посол Грузии в России.

Назначенные на 26 октября парламентские выборы в Грузии пройдут на фоне острого противостояния правящей партии и оппозиции, парламента и президента, а также европейского и пророссийского путей развития страны. Кроме того, выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.