Евросовет подтвердил приостановку вступления Грузии в ЕС

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Свое решение Евросовет объяснил действиями правительства Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 октября члены Евросоюза отказались от встреч на высоком уровне с правительством Грузии. Решение принято из-за недружественного отношения к ЕС, заявил посол Евросоюза Павел Герчинский. Представители НПО анонсировали на 20 октября массовое шествие в поддержку вступления Грузии в Евросоюз.

Евросовет считает, что действия правительства Грузии противоречат европейским ценностям и принципам, в связи с чем процесс вступления страны в Евросоюз фактически остановлен, говорится в опубликованном на сайте ЕС заявлении совета по итогам саммита в Брюсселе.

«Европейский совет напоминает, что такой курс действий ставит под угрозу европейский путь Грузии и фактически останавливает процесс вступления» ,- сказано в пресс-релизе, перевод которого сделал "Коммерсант". Евросовет призвал Грузию принять «демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции».

На 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. В Центризбирком поступили списки 19 партий и объединений. Правящая партия "Грузинская мечта" представила список из 170 имен, рассчитывая получить на парламентских выборах "супербольшинство". Центризбирком Грузии зарегистрировал 26 международных организаций для наблюдения за выборами. Выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

Напомним также, ранее президент Саломе Зурабишвили предложила проевропейским политическим партиям присоединиться к Грузинской хартии, которая является планом действий к парламентским выборам с целью евроинтеграции страны. К началу июня под хартией подписалось большинство активных оппозиционных сил. 23 сентября хартию подписал бывший премьер-министр и лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария.

Грузинская хартия содержит обязательство после выборов провести демократические реформы и отменить ряд принятых "Грузинской мечтой" законов, в том числе закон об иноагентах. На "Кавказском узле" опубликован текст документа.

"Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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