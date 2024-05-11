Участники протестов в Тбилиси анонсировали ночную акцию у парламента

11 мая 2024, 23:37

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После сегодняшнего митинга на площади Европы участники протестов сообщили о планах собраться у парламента вечером 12 мая и остаться там на ночь перед обсуждением на юридическом комитете законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в третьем чтении. Студенты Тбилисского университета объявили о забастовке и призвали присоединиться к ней представителей других вузов.

Как писал "Кавказский узел", 7 мая активисты, выступающие против закона об иноагентах, прошли шествием по Тбилиси, призвав оппозиционные партии объединиться в критический для страны момент. 8 мая многие противники так называемого "российского закона" получили телефонные звонки с угрозами. Как минимум шесть активистов 8 и 9 мая подверглись нападениям. Активисты и журналисты, сообщившие об угрозах и давлении, отметили, что не добились реакции силовиков на угрозы, и это подтверждает, что эти методы запугивания применяются по заказу властей Грузии. Сегодня активисты собрались на массовую акцию на площади Европы.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении, а 1 мая – во втором чтении.

Масштабная акция протеста прошла на площади Европы. По мнению активиста Мамуки Джугели, сегодняшняя акция стала самой массовой. "Никогда в истории Грузии не было столько людей ни на одном митинге. Море людей впереди меня и море людей сзади", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Как заявил в своем обращении участникам акции писатель Лаша Бугадзе, завтра с 22.00 (21.00 мск) протестующие соберутся перед зданием парламента, а в понедельник, когда закон об иноагентах будет рассматриваться на заседании юридического комитета парламента, будут протестовать у здания законодательного органа.

То, что юридический комитет рассмотрит проект закона "О прозрачности иностранного влияния", сообщил 7 мая председатель парламентского комитета по юридическим вопросам, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Анри Оханашвили на своей странице в Facebook*.

После обсуждений на уровне комитета законопроект в третьем чтении вынесут на голосование на пленарном заседании. Это может произойти уже 14 мая, сообщило сегодня агентство JNews.

Сегодняшний митинг на площади Европы закончен, часть протестующих разошлась, другие отправились к зданию парламента, сообщило агентство "Новости Грузия".

Сегодня студенты Тбилисского государственного университета объявили, что с 09.00 утра (08.00 мск) 13 мая они отказываются входить в аудитории в знак протеста против намерения властей принять закон "О прозрачности иностранного влияния". Студенты призвали своих преподавателей к забастовке, а других студентов вуза – к прекращению учебного процесса.

Студенческое движение Кавказского университета выступило с заявлением, в котором выражает поддержку студентам Тбилисского государственного университета.

Приглашенный профессор ТГУ Кети Ростиашвили сказала корреспонденту "Кавказского узла", что позиции партии "Грузинская мечта" в университете слабы.

Профессора и преподаватели Государственного университета имени Ильи также выступили с совместным заявлением. Они говорят, что если студенты университетов решат остановить учебный процесс и объявить о неповиновении, к их протестам присоединятся профессора-преподаватели. В петиции подчеркивается, что в случае принятия российского законодательства ценности, которым учат студентов, "теряют смысл".

"Мы, профессора униыерситета Ильи, внимательно следим за происходящими в стране процессами и хотя физически находимся на митингах с молодежью, хотим официально заявить свою позицию. Мы верим, что Государственный университет Ильи всегда стоит на правильной стороне истории. Пока нас и наших студентов нещадно бьют на улице - нужно объединяться и противостоять едиными силами. Если студенты университета Ильи решат приостановить процесс обучения и заявить о непослушании, мы присоединимся к ним!" - заявили преподаватели.

Грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, тогда правящей партии пришлось ее отложить.

Информация о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" собрана на странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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