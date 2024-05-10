Грузинские оппозиционеры заявили о бездействии полиции в связи с угрозами

10 мая 2024, 22:46

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Активисты и журналисты, выступающие против закона об иноагентах, сообщили об угрозах и давлении - плакатах, оскорбительных надписях на их домах, машинах и офисах. Они отметили, что не добились реакции силовиков на угрозы и это подтверждает, что эти методы запугивания применяются по заказу властей Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 7 мая активисты, выступающие против закона об иноагентах, прошли шествием по Тбилиси, призвав оппозиционные партии объединиться в критический для страны момент. 8 мая многие противники так называемого "российского закона" получили телефонные звонки с угрозами. Вечером того же дня стало известно, что как минимум трое из них - депутат от "Единого национального движения" Дмитрий Чиковани, организатор акций против закона об иноагентах Лаша Гвинианидзе и политик Гия Джапаридзе - подверглись нападениям неизвестных. 9 мая представитель партии "Гирчи" Борис Куруа и активист оппозиционного движения "Ахали" Нодар Чачанидзе подверглись нападениям в Тбилиси, а Георгий Мумладзе из "Единого национального движения" - в селе близ Марнеули.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении, а 1 мая – во втором чтении.

"Штаб агентов"– эту надпись обнаружили сотрудники расследовательской студии "Монитор". На дверь также был наклеен плакат с изображением главного редактора «Монитора» Нино Зуриашвили. Сегодня утром был поврежден ее автомобиль, а на фасаде ее дома были размещены оскорбительные плакаты.

Вчера плакаты аналогичного содержания были размещены в здании, где находится офис студии "Монитор"."Мы обращались в следственные органы по всем делам. Тот факт, что власти и правоохранительные организации не реагируют на подобные нападения на журналистов, говорит о том, что за этими фактами стоит правительство. Нам хорошо известны эти методы по российскому сценарию против независимых СМИ, которые в последние дни применяются в Грузии. Тем не менее, команда Studio Monitor продолжает работать над журналистскими расследованиями в обычном режиме", - говорится в сегодняшнем сообщении в Facebook* студии "Монитор".

По словам Зуриашвили, самым большим вызовом в сфере расследовательской журналистики является незаконное вмешательство в профессиональную деятельность. По ее словам, с одной стороны, государство в рамках своей сферы влияния пытается ограничить доступ расследовательских студий к финансовым ресурсам, а с другой стороны, пытается подорвать их профессиональную репутацию через якобы связь с той или иной политической партией.

Нино Зуриашвили (род. 31 марта 1968) — грузинская журналистка- расследовательница, основательница студии «Монитор». Нино Зуриашвили окончила в 1991 году. Тбилисский государственный университет им. Джавахишвили по специальности «Экономика и маркетинг». В 2005 году Нино вместе с другими журналистами основала студию «Монитор».С 2007 года журналисты Studio Monitor подготовили 35 журналистских расследований и три документальных фильма. Их программы разоблачают факты нарушения фундаментальных прав человека, а именно свободы выражения мнений и свободы слова, права на справедливое судебное разбирательство, права на свободу от пыток и права на частную собственность. Одно из последних расследований Студии касалась "Судебного клана", сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на данные из открытых источников.

Глава Фонда развития СМИ Тамар Кинцурашвили опубликовала в соцсети X видео, на котором видны десятки плакатов с ее изображением на стенах. "После того, как вчера я и члены моей семьи получили оскорбительные телефонные звонки, сегодня утром мы узнали, что незнакомцы развешивают на стенах нашего офиса плакаты, в которых говорится, что мы "пожиратели грантов", которые используют иностранные деньги, чтобы распространять ложь" - написала она.

Активистка Ната Перадзе опубликовала Facebook* кадры, снятые камерой видеонаблюдения, на которых видно, как несколько мужчин на рассвете расклеивают плакаты на заборе и воротах ее дома. Кроме того, на машине Наты Перадзе появилась надпись "Враг нации". Активистка несколько часов безуспешно пыталась вызвать полицию.

Действия властей становятся все более агрессивными, подчеркнула директор НПО центр социальной солидарности Тамта Микеладзе.

"Правительство, теряющее международную, внутреннюю политическую и общественную поддержку и уважение, становится все более агрессивным. Цель правительства - не запугать нападающих. Мы давно умеем противостоять практиками запугивания и умеем выживать в стрессе (мы поколение 90-х и устойчивость - наша главная сила). Думаю, главная цель правительства - сделать ситуацию настолько напряженной и воспламеняющейся, чтобы она обострилась (или спровоцировала эскалацию)", - написала в Facebook*

По ее мнению, экскалация позволит властям найти обоснования заявлениям о планируемой революции, что приведет с одной стороны к еще более жестким методам разгона протестующих, с другой стороны позволит властям выступить как защитник порядка и стабильности в эскалации.

Служба госбезопасности Грузии выступила с заявлением о подготовке свержения власти в стране, а МВД пообещало жестко разгонять акции протеста. Противники законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" не преследуют цели смены власти революционным путем, но если документ будет принят, требования будут ужесточены, указали опрошенные “Кавказским узлом” грузинские политологи.

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