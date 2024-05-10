Политологи скептически оценили версию грузинских спецслужб о подготовке революции

10 мая 2024, 04:34

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Служба госбезопасности Грузии выступила с заявлением о подготовке свержения власти в стране, а МВД пообещало жестко разгонять акции протеста. Противники законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» не преследуют цели смены власти революционным путем, но если документ будет принят, требования будут ужесточены, указали опрошенные “Кавказским узлом” грузинские политологи.

Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении, а 1 мая – во втором чтении. 29 и 30 апреля полицейские применили к протестующим у здания парламента силу и спецсредства, в частности слезоточивый газ и водомет. С начала мая противники так называемого "российского закона" ежедневно проводят акции в Тбилиси.

Грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, тогда правящей партии пришлось ее отложить.

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) заявила о планах “определенных групп лиц” организовать во время акций протеста у здания парламента провокации, чтобы развить сценарий “деструктивных действий и насилия”. Согласно заявлению спецслужб, эта деятельность финансируется из за рубежа и для сокрытия следов денежных перечислений зачастую используют криптовалюту.

«В преступные планы активно включены граждане Грузии, находящиеся за границей, в частности, конкретная группа грузин, воюющая в Украине, которая высказывает готовность приехать в Грузию и принять активное участие в запланированном насилии против полицейских. Эти люди находятся в активной коммуникации с находящимися в Грузии единомышленниками, рассматривают планы парализации и блокирования администрации правительства и других правительственных зданий», - говорится в заявлении СГБ от 8 мая, поступившем корреспонденту «Кавказского узла».

Служба указывает, что заговорщики планируют нейтрализовать полицию и спецназ, поручают протестующей молодежи принести к парламенту легковоспламеняющиеся вещества для изготовления «коктейлей Молотова»,камни и металлические дубинки, “не разглашая истинные намерения”. С этой же целью они планируют парализовать работу транспортных развязок Тбилиси, центральных проспектов, железной дороги, а также создать «палаточный городок». План провокации включает создание “при первом же выстреле” паники и давки, в которой некоторые протестующие получат тяжелые ранения или погибнут, что “повысит протестный заряд и радикализм”.

“Особая цель агрессии – сотрудники правоохранительных органов. С целью провокаций и их деморализации прибегнут к таким методам «цветных революций», как угрозы, подкуп, инсценировка их перехода на сторону протестующих, с целью развала государственных структур и свержение власти насильственным путем”, - говорится в заявлении спецслужбы.

В тот же день министерство внутренних дел предупредило, что планирует жесткие разгоны акций протеста в случае противозаконных действий демонстрантов. Ведомство сослалось на международную практику, продемонстрировав силовые разгоны акций протеста с применением спецсредств в ряде европейских стран. Кроме того, МВД опровергло информацию о превышении силы и ее непропорциональности при разгонах протестующих. «Хотим подчеркнуть, что полиция в время собраний-манифестаций всегда действует согласно международным стандартам. В министерстве внутренних дел разработаны инструкции, в полном соответствии с руководящими принципами ОБСЕ/БДИПЧ для управления беспорядками во время собраний-манифестаций», - говорится в заявлении МВД, направленном корреспонденту «Кавказского узла».

МВД указывает, что используемые во время разгонов акций протестов экипировка, спецтехника, снаряжение и спецсредства соответствуют международным стандартам, а большая их часть закуплена странах Европы. “В Тбилиси недавние акции протестов неоднократно выходили за рамки законов – штурмовали и пытались пикетировать парламент, также были неоднократные случаи насилия над полицейскими”, - указывается в заявлении ведомства.

Грузинские политологи поспорили о том, действительно ли противники закона об иноагентах определяют целью своих акций смену власти. При этом они согласны с идеей, что в случае свержения власти оппозиция сможет создать техническое правительство, которое будет управлять страной до проведения парламентских выборов.

У протестующих нет намерения свержения власти, эти планы им приписывают сами власти для оправдания своих действий, уверен руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе. Он привел в пример разгон мирной акции протеста 9 апреля 1989 года, в результате которого погибли 20 человек. Тогда разгон протестующих также аргументировали их готовностью к свержению власти, напомнил политолог.

«После кровопролития 9 апреля 1989 года выступал начальник Закавказского военного округа, генерал Игорь Радионов, сказав о готовности свержения власти, а это была мирная демонстрация. Тоже самое сейчас – это советские и российские методы. У протестующих есть конкретное требование – не принимать законопроект «О прозрачности иностранного влияния», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

9 апреля 1989 года был разогнан мирный оппозиционный митинг у Дома правительства Грузинской ССР в Тбилиси. В операции участвовали подразделения внутренних войск и Советской Армии, применявшие против демонстрантов резиновые дубинки, саперные лопатки и газ. Эти трагические события получили известность как "кровавое воскресенье" и "ночь саперных лопаток", говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Разгон митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года".

Координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе обратил внимание, что политические требования о начале переговоров о передачи власти и отставке правительства уже прозвучали. «Если правящая партия «Грузинская мечта – Демократическое движение» примет законопроект, то требования митингующих станут еще жестче, к ним добавятся и политические, включая отставку правительства», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, оппозиция разделилась на две группы: одна, умеренная, хочет довести страну до парламентских выборов и на них нанести поражение «Грузинской мечте», этой линии придерживается и президент Грузии Саломе Зурабишвили, однако другая часть хочет провести революционный сценарий. Однако в случае свержения власти, многое зависит от позиции Запада, который своей поддержкой может легитимизировать техническое правительство, если такое будет создано.

Эксперты сошлись во мнении, что предупреждение о силовых разгонах акций напрямую не повлияет на количество протестующих. Вместе с тем Анджапаридзе не исключает, что заявление СГБ о раскрытии революционных планов может повлиять на динамику протестов. Он также предположил, что для давления на протестующих используются и скрытые методы - в частности, ведется давление на родителей молодых людей, которые активно участвуют в протестах. По информации Анджапаридзе, некоторые из активистов - дети госслужащих, в том числе высокопоставленных, поэтому их родители уязвимы для давления со стороны политического руководства страны.

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