Акция солидарности с арестованными противниками закона об иноагентах завершилась в Тбилиси

25 мая 2024, 03:28

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Участники шествия в поддержку арестованных противников закона об иноагентах у здания МВД Грузии призвали полицейских не выполнять требования правящей партии. Закон об иноагентах рано или поздно коснется каждого жителя страны, заявили корреспонденту "Кавказского узла" протестующие.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая стало известно, что в городской суд Тбилиси поступили дела не менее 54 участников протестов против закона об иностранных агентах. Они обвинены в нарушении правил собраний и демонстраций, несколько активистов уже было оштрафовано. Суд в Тбилиси оштрафовал на крупные суммы трех участников протестов, признав их виновными в неподчинении полицейским и мелком хулиганстве. 24 мая активисты провели шествие к зданию МВД Грузии, чтобы выразить солидарность с задержанными и пострадавшими во время протестов.

14 мая парламент Грузии на фоне акций протеста принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией законопроекта об иноагентах. Текст законопроекта с учетом внесенных перед третьим чтением поправок и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты".

Акция в поддержку арестованных участников митингов против закона об иноагентах завершилась в Тбилиси. Колонна прошла от площади Свободы по улице Пушкина и примерно пять километров шла для здания МВД Грузии. Под конец организаторы акции обратились через громкоговорители к полицейским, призвав их "прекратить прислушиваться к приказам правящей партии", передает корреспондент "Кавказского узла", который присутствовал на акции.

"Мы к вам обращаемся: встаньте на сторону Грузии, встаньте на сторону народа", - призвал силовиков Бека Коршия.

"Я работаю в горах. И когда там происходит завал, его разгребать простой бульдозер. Так вот я вам говорю: "Посторонитесь! Мы - бульдозер, мы идём!", -крикнул в мегафон активист Ягия Абашидзе.

Участники акции заявил корреспонденту "Кавказского узла", что рано или поздно закон об иноагентах коснется их персонально.

"Я лично не отношусь к правозащитникам или НПО, но этот закон касается не только НПО, но и любой организации с иностранным капиталом. То есть, они могут прекратить работу, например, "Макдональдс". Устроят проверки там на неопределённое время, предприятие понесёт убытки. То есть, мы все будем зависеть от воли властей", - заявил юрист Александр Гиоргадзе.

"Этот закон повлияет на то, что мы не сможем контролировать власть. НПО поставляют множество информации, они защищают людей от произвола", - заявила участница акции Кети Татунашвили.

"На выборах НПО контролируют результаты. Если их отстранить от работы, мы скатился в авторитаризм", - сказала экономист Ната Беридзе.

"Этот закон касается и меня, и моей семьи. НПО мониторят, чтобы людей безнаказанно не ловили, не преследовали, чтобы не было незаконных уголовных преследований. Пока мы защищены от такого произвола, но если этого не будет, то мы окажемся беззащитными", - отметил студент-историк Константин.

По оценке организаторов шествия, участие в акции приняли более десяти тысяч человек. "Колонна растянулась более чем на 400 метров, а ширина проезжей части набережной - 25 метров. Так что в колонне была не меньше чем 19 тысяч человек", заявил корреспонденту "Кавказского узла" один из организаторов акции.

Напомним, оппозиционеры и их сторонники называют закон об иностранном влиянии "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, и правящей партии пришлось ее отложить.

Материалы о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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