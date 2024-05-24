Участники акции с транспарантом "Служите на благо Грузии". Фото Беслана Кмузова от 24.05.24.

24 мая 2024, 20:09

Активисты в Тбилиси отправились шествием к зданию МВД

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Колонна протестующих направилась к зданию МВД Грузии, чтобы выразить солидарность с задержанными и пострадавшими во время протестов против закона об иноагентах.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая стало известно, что в городской суд Тбилиси поступили дела не менее 54 участников протестов против закона об иностранных агентах. Они обвинены в нарушении правил собраний и демонстраций, несколько активистов уже было оштрафовано. Суд в Тбилиси оштрафовал на крупные суммы трех участников протестов, признав их виновными в неподчинении полицейским и мелком хулиганстве.

14 мая парламент Грузии на фоне акций протеста принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией законопроекта об иноагентах.  Текст законопроекта  с учетом внесенных перед третьим чтением поправок и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты".

Колонна протестующих численностью в несколько тысяч человек перекрыла площадь Свободы. Колонна медленно движется в сторону здания МВД,сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Основная цель митинга, как говорят организаторы - выразить солидарность  задержанным и пострадавшим во время акций протеста против закона об иностранных агентах. 

"Это мирная акция, мы хотим продемонстрировать волю народа, чтобы её увидели судьи и полиция", -  сказал корреспонденту "Кавказского узла"  участник митинга Бесо Гарделиани.

Бека Коршия (с микрофоном). Фото Беслана Кмузова от 24.05.24 для "Кавказского узла".Перед митингом один из организаторов, Бека Коршия, заявил, что нужно продемонстрировать силу народа властям.  "Я сегодня был в суде, видел наших товарищей. И могу сказать, никто из них не запуган. Они с улыбкой встречают обвинения", - заявил Коршия митингующим.

Акция проходит мирно, столкновений с полицией нет. Перекрыто движение по площади Свободы и улица Пушкина. 

Напомним, оппозиционеры и их сторонники называют закон об иностранном влиянии "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, и правящей партии пришлось ее отложить.

Материалы о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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Примечание:

"Парламент Грузии назначил дату голосования по вето президента на закон об иноагентах", "Аналитики в Грузии спрогнозировали экономические последствия принятия закона об иноагентах", "Правозащитники заявили о чрезмерном применении силы при разгонах протестов в Тбилиси".

Автор: Беслан Кмузов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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