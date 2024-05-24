Активисты в Тбилиси отправились шествием к зданию МВД

24 мая 2024, 20:09

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Колонна протестующих направилась к зданию МВД Грузии, чтобы выразить солидарность с задержанными и пострадавшими во время протестов против закона об иноагентах.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая стало известно, что в городской суд Тбилиси поступили дела не менее 54 участников протестов против закона об иностранных агентах. Они обвинены в нарушении правил собраний и демонстраций, несколько активистов уже было оштрафовано. Суд в Тбилиси оштрафовал на крупные суммы трех участников протестов, признав их виновными в неподчинении полицейским и мелком хулиганстве.

14 мая парламент Грузии на фоне акций протеста принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией законопроекта об иноагентах. Текст законопроекта с учетом внесенных перед третьим чтением поправок и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты".

Колонна протестующих численностью в несколько тысяч человек перекрыла площадь Свободы. Колонна медленно движется в сторону здания МВД,сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Основная цель митинга, как говорят организаторы - выразить солидарность задержанным и пострадавшим во время акций протеста против закона об иностранных агентах.

"Это мирная акция, мы хотим продемонстрировать волю народа, чтобы её увидели судьи и полиция", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" участник митинга Бесо Гарделиани.

Перед митингом один из организаторов, Бека Коршия, заявил, что нужно продемонстрировать силу народа властям. "Я сегодня был в суде, видел наших товарищей. И могу сказать, никто из них не запуган. Они с улыбкой встречают обвинения", - заявил Коршия митингующим.

Акция проходит мирно, столкновений с полицией нет. Перекрыто движение по площади Свободы и улица Пушкина.

Напомним, оппозиционеры и их сторонники называют закон об иностранном влиянии "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, и правящей партии пришлось ее отложить.

Материалы о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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