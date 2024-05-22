Три участника протестов оштрафованы в Тбилиси

22 мая 2024, 10:10

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Суд в Тбилиси оштрафовал Имеду Клдиашвили, Звиада Далакишвили и Торнике Кетелаури, признав их виновными в неподчинении полицейским и мелком хулиганстве на акциях протеста против закона об иноагентах.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая стало известно, что в городской суд Тбилиси поступили дела не менее 54 участников протестов против закона об иностранных агентах. Они обвинены в нарушении правил собраний и демонстраций, несколько активистов уже были оштрафованы.

14 мая парламент Грузии на фоне акций протеста принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией законопроекта об иноагентах. Текст законопроекта и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты".

21 мая житель Грузии Имеда Клдиашвили был оштрафован на 2200 лари (около 805 долларов) по статьям 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях (неповиновение законным требованиям полиции и мелкое хулиганство). Сам Клдиашвили заявил, что обвинения против него были основаны только на показаниях полицейских, сообщает "Грузия Online".

По аналогичным обвинениям оштрафованы также участник протестов Звиад Далакишвили - на 2300 лари (около 840 долларов) и Торнике Кетелаури - на 2200 лари. Многие из слушаний были отложены.

Борис Челе Куруа, один из оштрафованных 20 мая, обвинил МВД и правящую партию "Грузинская мечта" в использовании административных дел для подавления активистов. "МВД активно работает над тем, чтобы следить за людьми, участвующими в митингах и активно выражающими свои позиции, но не работает над тем, чтобы выявлять и арестовывать тех, кто нападал на нас", - приводит его слова издание.

Ранее Служба госбезопасности Грузии выступила с заявлением о подготовке свержения власти в стране, а МВД пообещало жестко разгонять акции протеста. Противники законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" не преследуют цели смены власти революционным путем, но если документ будет принят, требования будут ужесточены, указали опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи.

Напомним, оппозиционеры и их сторонники называют закон об иностранном влиянии "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, и правящей партии пришлось ее отложить.

Материалы о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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