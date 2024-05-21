Свыше 50 дел участников протестов поступили в горсуд Тбилиси

21 мая 2024, 10:59

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В городской суд Тбилиси поступили не менее 54 дел участников протестов против законопроекта об иноагентах, им грозят штрафы за нарушение правил собраний и демонстраций.

Как информировал "Кавказский узел", 15 мая в аппарате омбудсмена Грузии заявили, что за месяц протестов против закона об иноагентах задержаны как минимум 160 активистов. При этом правозащитники заявили о чрезмерном применении силы при разгонах протестов в Тбилиси.

В городской суд Тбилиси поступили дела не менее 54 участников протестов против законопроекта об иностранных агентов. Они обвиняются в нарушении правил собраний и демонстраций, им грозят штрафы. Несколько активистов уже оштрафовано. При этом суд отложил рассмотрение большей части дел по разным причинам, в том числе по ходатайству адвокатов, передал 20 мая на своем сайте телеканал "Рустави 2".

Адвокаты попросили дополнительное время для того, чтобы предоставить суду видеозаписи, на которых показаны их подзащитные по время акций протеста. Во время рассмотрения некоторых дел в суде, залы судебных заседаний были заполнены людьми. Активистов пришли поддержать их соратники, оппозиционеры, а также местные жители, отметил телеканал.

Напомним, 14 мая парламент Грузии на фоне акций протеста принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией законопроекта об иноагентах. 18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон, назвав его препятствием для евроинтеграции страны.

Оппозиционеры и их сторонники называют закон об иностранном влиянии "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, и правящей партии пришлось ее отложить.

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