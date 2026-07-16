×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:39, 16 июля 2026

Демонстранты у парламента Грузии потребовали освобождения политзаключенных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Акция протеста с требованием освободить узников совести и вернуть страну на проевропейский политический курс прошла на проспекте Руставели в Тбилиси в 596-й вечер подряд. 

Как писал "Кавказский узел", 15 июля акция на проспекте Руставели состоялась в 595-й раз, ее участники потребовали изменить политический курс и освободить политзаключенных.

Сторонники евроинтеграции Грузии сегодня собрались перед зданием парламента в 596-й вечер подряд, требуя возвращения страны к евроатлантическому курсу, освобождения политзаключенных и отмены репрессивных законов, передает Publika. 

Активисты с флагами Грузии и Евросоюза стояли у края тротуара, близ проезжей части проспекта Руставели. У некоторых демонстрантов были также флаги Украины и США. Судя по видеозаписям, опубликованным в Facebook* Tamar Bartaia и Radio Tbilisi, в собрании участвовали не менее 80-100 человек. 

Участники акции держали плакаты “Система должна быть разрушена” и “Я стою на тротуаре и буду высказываться против коррупции коцов”, “Коррупция убивает”, “Звиад Цецхладзе - политзаключенный” и “Женщины в тюрьмах Иванишвили”, - последний плакат был посвящен Элене Хоштария, следует из снимков, опубликованных фотографом Георгием Мосиашвили (Mo Se) и Netgazeti в Facebook*.

Лидер “Дроа” Элене Хоштария в своем письме из тюрьмы сообщила, что не будет опровергать обвинения в оскорблении Бидзины Иванишвили, если кто-либо уличит ее в этом.

“Хочу заранее заявить, что если вы обнаружите видео, аудио или любую другую запись, на которой я использую оскорбительные выражения в адрес Бидзины Иванишвили, или работаю над введением санкций против него, или разоблачаю его связи с Россией и его склонность к насилию, я подтверждаю, что это я”, - цитирует слова Хоштария телеканал Pirveli.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
События
21:40, 16 июля 2026
Военнослужащий из Дагестана убит на Украине
18:42, 16 июля 2026
Экстрадированный из Франции уроженец Карачаево-Черкесии приговорен к 18 годам колонии
06:49, 16 июля 2026
В Таганроге и пяти районах Ростовской области зафиксирован налет БПЛА
00:57, 16 июля 2026
Названо имя убитого на Украине бойца из Дагестана
19:10, 15 июля 2026
Черкесский активист Касе Кик осужден заочно по делу о фейках об армии
17:10, 15 июля 2026
Бывший депутат парламента подала встречный иск против Пашиняна
Все события дня
Новости
Акция протеста у парламента Грузии. Скриншот фото Publika от 15.07.26, https://www.facebook.com/photo?fbid=1813994173333458&set=a.715406393192247 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России)
22:10, 15 июля 2026
Протесты в Грузии продолжились 595-й день подряд
Участники акции протеста в Тбилиси 14.07.2026 г. Кадр из видео на странице https://www.facebook.com/Mtavarinow (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)
00:53, 15 июля 2026
Протестующие в Тбилиси вышли к парламенту в 594-й раз
Проевропейские протесты. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:33, 13 июля 2026
Проевропейские протесты в Тбилиси продолжаются 593 дня
Конфликт между туристами и участниками шествия в Тбилиси. Скриншот фото Mo Se от 11.07.26, https://www.facebook.com/photo/?fbid=4367999213514817&set=pcb.4367999256848146. Деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России.
12:57, 13 июля 2026
Пользователи соцсети поспорили о причинах конфликта между туристами и участниками шествия в Тбилиси
Анастасия Зиновкина. Скриншот фото Paper Kartuli, https://t.me/paperkartuli/26705.
00:01, 13 июля 2026
Зиновкина добилась возобновления выдачи лекарств в грузинской тюрьме
Персоналии
Бахруз Самедов. Фото https://freebahruzcampaign.org/
20:58, 16 июля 2026
Самедов Бахруз Валех оглы
Царукян Гагик Коляевич. Фото: http://yerevannews.am/?p=30144&l=ru
11:01, 16 июля 2026
Царукян Гагик Коляевич
Роман Мурдиев. Фото https://chechombudsman.ru, иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10:40, 16 июля 2026
Мурдиев Роман
Справочник
Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение в отношениях

Последние записи в блогах
Фото
19:19, 16 июля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
И хочется, и колется. Как в Южной Осетии относятся к открытию транзита в Грузию
Фото
17:31, 7 июля 2026
Ветер с Апшерона
3
Шушинская конференция с антипутинской, а не антироссийской целью
Фото
14:50, 3 июля 2026
Ветер с Апшерона
Тест на загнивание: как поступят местный и европейский турист в проливной дождь?
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Мансур Мовлаев. Скриншот фото https://www.instagram.com/p/DQjHlKJDCEh/ (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России)
16 июля 2026, 20:42
Защита Мовлаева назвала неправомерным продление экстрадиционного ареста

Очередь на заправку в Ростове-на-Дону. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16 июля 2026, 16:42
Пользователи соцсети раскритиковали идею ввести новые ограничения на АЗС в Ростове-на-Дону

Гагик Царукян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16 июля 2026, 13:42
Суд передал завод "Араратцемент" государству в рамках дела против Царукяна

Маршрут Трампа. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=LqB2pZXEfO4
16 июля 2026, 10:44
Правительство Армении одобрило ратификацию соглашения о "Маршруте Трампа"

Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Показать больше