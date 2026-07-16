Демонстранты у парламента Грузии потребовали освобождения политзаключенных

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Акция протеста с требованием освободить узников совести и вернуть страну на проевропейский политический курс прошла на проспекте Руставели в Тбилиси в 596-й вечер подряд.

Как писал "Кавказский узел", 15 июля акция на проспекте Руставели состоялась в 595-й раз, ее участники потребовали изменить политический курс и освободить политзаключенных.

Сторонники евроинтеграции Грузии сегодня собрались перед зданием парламента в 596-й вечер подряд, требуя возвращения страны к евроатлантическому курсу, освобождения политзаключенных и отмены репрессивных законов, передает Publika.

Активисты с флагами Грузии и Евросоюза стояли у края тротуара, близ проезжей части проспекта Руставели. У некоторых демонстрантов были также флаги Украины и США. Судя по видеозаписям, опубликованным в Facebook* Tamar Bartaia и Radio Tbilisi, в собрании участвовали не менее 80-100 человек.

Участники акции держали плакаты “Система должна быть разрушена” и “Я стою на тротуаре и буду высказываться против коррупции коцов”, “Коррупция убивает”, “Звиад Цецхладзе - политзаключенный” и “Женщины в тюрьмах Иванишвили”, - последний плакат был посвящен Элене Хоштария, следует из снимков, опубликованных фотографом Георгием Мосиашвили (Mo Se) и Netgazeti в Facebook*.

Лидер “Дроа” Элене Хоштария в своем письме из тюрьмы сообщила, что не будет опровергать обвинения в оскорблении Бидзины Иванишвили, если кто-либо уличит ее в этом.

“Хочу заранее заявить, что если вы обнаружите видео, аудио или любую другую запись, на которой я использую оскорбительные выражения в адрес Бидзины Иванишвили, или работаю над введением санкций против него, или разоблачаю его связи с Россией и его склонность к насилию, я подтверждаю, что это я”, - цитирует слова Хоштария телеканал Pirveli.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".