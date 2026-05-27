Кавказский узел

10:08, 27 мая 2026

Двое военных из Астраханской области убиты в боевых действиях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Андрей Зимин и Игорь Захаров из Камызякского района убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 743 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 25 мая были официально признаны убитыми в военной операции не менее 741 бойца из Астраханской области. Тогда власти сообщили, что в боевых действиях убит Александр Михайлов из Камызякского района.

В Камызяке переданы награды семьям двух военнослужащих, убитых в военной операции, сообщила 25 мая в своем телеграм-канале районная администрация.

Один из убитых Андрей Зимин ранее участвовал во второй чеченской кампании. "На территорию специальной военной операции ушел добровольцем в марте 2025 года. Служил в звании гвардии рядового заместителем командира боевой машины, наводчиком – оператором", - сообщили власти.

Другой убитый – Игорь Захаров. "В 2007 Игорь Викторович году работал в военизированной части МЧС спасателем. С 2014 года помогал в скиту на подворье Иоанно-Предтеченского мужского монастыре в селе Комаровка. С июля 2024 года выполнял задачи командования на территории специальной военной операции. В одном из боев получил ранение, а после лечения вновь вернулся на передовую", - приводится в публикации его биография.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 743 бойцов из Астраханской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше