Пожар на астраханском заводе произошел после воздушной атаки
В результате атаки беспилотников произошел пожар на астраханском заводе, который производит топливо и газ. По данным губернатора, раненых нет.
Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью и утром в результате атаки беспилотников в двух районах Ростовской области повреждены частный дом и установки ветроэлектростанции, а в областном центре - бытовые коммуникации. По данным властей, в регионе сбито два десятка БПЛА.
Атака дронов зафиксирована минувшей ночью и в поселке Волна Темрюкского района Кубани. Там произошел пожар на предприятии, пострадал человек.
Сегодня произошла атака БПЛА на Астраханский газоперерабатывающий завод, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Игорь Бабушкин.
Все летательные аппараты "сбиты, либо подавлены средствами РЭБ", однако "обломки вызвали возгорание", написал чиновник.
"По данным МЧС, горение будет устранено в течение нескольких часов. Угрозы загрязнения атмосферного воздуха на территории г. Астрахани не наблюдается. Жертв и пострадавших среди сотрудников завода нет", - говорится в публикации.
Атакованный завод производит топливо и углеводороды
Астраханский газоперерабатывающий завод (АГПЗ) расположен на территории Астраханского газоконденсатного месторождения и позиционируется как "крупнейший производитель газовой серы в России".
Предприятие производит автомобильный бензин АИ-95-К5 и АИ-92-К5, дизельное и газоконденсатное топливо, природный газ, поставляемый и транспортируемый по магистральным газопроводам, техническую газовую серу и углеводородную продукцию, указано на сайте завода.
Напомним, 15 декабря 2025 года в Астраханской области были сбиты 38 беспилотников. Они атаковали "промышленные и энергетические объекты", сообщил в тот день Игорь Бабушкин. Он назвал это "одной из самых массированных атак со стороны ВСУ на Астраханскую область".
В регионах ЮФО и СКФО, в том числе в Астраханской области, тоже запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.
