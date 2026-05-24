Шествие с требованием обеспечить лечение больных детей прошло в Тбилиси
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Акция-шествие в поддержку детей с мышечной дистрофией Дюшенна прошло под лозунгом «Дайте детям лекарство». В нем принимали участие родители детей, нуждающихся в лечении, и активисты.
Как писал "Кавказский узел", шествие сторонников евроинтеграции Грузии в 542-й день ежедневных протестов было посвящено приближающемуся Дню независимости страны. Участники акции потребовали освободить политзаключенных и поддержали родителей детей с миодистрофией Дюшенна, которые добиваются ввоза современных лекарств для лечения заболевания.
«Дайте детям лекарство» - под этим лозунгом от станции метро «Руставели» к администрации правительства проходит акция-шествие в поддержку детей с мышечной дистрофией Дюшенна.
В шествии принимают участие родители пациентов и люди, поддерживающие ввоз в страну лекарств для детей.
По словам родителей, они снова попытаются донести до властей, что детям, страдающим мышечной дистрофией Дюшенна, нужна помощь и что ввоз соответствующих медикаментов для них жизненно важен, передает "Интерпрессньюс".
Студенты университета Илии организовали марафон в помощь детям с мышечной дистрофией Дюшенна, в результате которого уже собрано 1 600 000 лари. К этому марафону присоединились десятки компаний, включая издательства, университеты и клиники. Собранные средства будут направлены на ежедневные нужды детей с мышечной дистрофией Дюшенна (аппараты искусственного дыхания и необходимые для их постоянной работы генераторы, медикаменты, адаптированные кровати, коляски, различные операции на позвоночнике).
Как следует из видео Publika, в шествии принимает участие большое количество людей, собравшиеся с плакатами и красными воздушными шарами в руках идут по проезжей части.
Протестующие на проспекте Руставели на регулярной основе поддерживают требования о закупке современных препаратов для детей с синдромом Дюшенна, чьи родители уже второй месяц проводят непрерывную круглосуточную акцию у здания администрации правительства. По данным организации "Вместе боремся с дистрофией Дюшенна", в Грузии около 100 детей с этим диагнозом. За последнее время умерли трое из них, одна из последних смертей произошла в начале марта, отмечает Tbilisi_life.
Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".
