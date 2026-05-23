Протестующие прошли по Тбилиси шествием с лозунгами о независимости Грузии
Шествие сторонников евроинтеграции Грузии было посвящено приближающемуся дню независимости страны. Участники акции потребовали освободить политзаключенных и поддержали родителей детей с миодистрофией Дюшенна, которые добиваются ввоза современных лекарств для лечения заболевания.
Как писал "Кавказский узел", участники акции у парламента Грузии в 541-й день непрерывных протестов потребовали освободить политических заключенных и профинансировать закупку лекарств для детей с мышечной дистрофией Дюшенна.
Сегодняшнее шествие в Тбилиси было посвящено грядущему дню независимости Грузии (отмечается 26 мая). Участники шествия несли транспарант с лозунгом «Независимость Грузии закончилась».
Протестующие собрались возле здания Филармонии и прошли к парламенту в рамках традиционного «субботнего марша». В руках они держали грузинские флаги и флаги Европейского союза.
Непрерывные протесты в Грузии продолжаются уже почти два года. Протестующие выступают против политики «грузинской мечты», требуя освобождения задержанных во время протестов и проведения новых выборов, пишет "Интерпрессньюс".
Сегодня 542-й день ежедневных протестов, пишет на своей странице в соцсети фотограф Mo Se.
Участники акции сделали останвку у здания правительства, где больше месяца ночуют родители детей с мышечной дистрофией Дюшена, передает Publika.
Протестующие на проспекте Руставели на регулярной основе поддерживают требования о закупке современных препаратов для детей с синдромом Дюшенна, чьи родители уже второй месяц проводят непрерывную круглосуточную акцию у здания администрации правительства. По данным организации "Вместе боремся с дистрофией Дюшенна", в Грузии около 100 детей с этим диагнозом. За последнее время умерли трое из них, одна из последних смертей произошла в начале марта, отмечает Tbilisi_life.
Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".
