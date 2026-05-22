Протестующие в Тбилиси выразили солидарность журналистам и больным детям

Участники акции у парламента Грузии в 541-й день непрерывных протестов потребовали освободить политических заключенных и профинансировать закупку лекарств для детей с мышечной дистрофией Дюшенна.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая протестующие в Тбилиси, несмотря на сильный дождь, вышли на ежедневную акцию протеста против политики "Грузинской мечты" в 540-й день подряд. 19 мая акция была посвящена солидарности с журналисткой Нанукой Жоржолиани, арестованной на трое суток по административной статье о "блокировке тротуара".

Протестующие на проспекте Руставели на регулярной основе поддерживают требования о закупке современных препаратов для детей с синдромом Дюшенна, чьи родители уже второй месяц проводят непрерывную круглосуточную акцию у здания администрации правительства. По данным организации "Вместе боремся с дистрофией Дюшенна", в Грузии около 100 детей с этим диагнозом. За последнее время умерли трое из них, одна из последних смертей произошла в начале марта, отмечает Tbilisi_life.

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами и флагами Евросоюза сегодня вечером собрались на проспекте Руставели перед зданием парламента в 541-й раз подряд. Участники собрания выступили с неизменным требованием освободить всех политических заключенных.

Протестующие вышли на акцию с плакатами: “Защитники 26 мая за решеткой”, “Жмот Кобахидзе”, “Сила в единстве”, “Солидарность медиа”, “Крах режиму” и “Собираем подписи, чтобы профинансировать детей с дистрофией Дюшенна”, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.

Арестованная ранее на трое суток телеведущая, основательница благотворительного фонда Нанука Жоржолиани покинула сегодня изолятор Мцхеты, передает телеканал Pirveli.

Участники студенческой протестной инициативы “Защитим университет Илии” 20 мая начали марафон в поддержку детей и молодежи с мышечной дистрофией Дюшенна. Первоначально они планировали собрать для больных детей 100 тысяч лари, но за два дня им удалось собрать в разы большую сумму, более 700 тысяч, отмечает Netgazeti.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".