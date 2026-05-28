Трамп поддержал Пашиняна перед грядущими в Армении выборами

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Президент США отметил, что премьер-министр Никол Пашинян разделяет его точку позицию относительно Армении и всего Южного Кавказа.

Как писал "Кавказский узел", госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Армении Арарат Мирзоян подписали устав о стратегическом партнерстве между двумя странами и парафировали рамочное соглашение по проекту "Маршрут Трампа".

"Маршрут Трампа во имя мира и процветания" (TRIPP) свяжет материковую часть Азербайджана с его эксклавом Нахичеванью через участок южной Армении (провинция Сюник / Зангезур) и далее продолжится в направлении Севера (Азербайджан, Грузия) и Запада (Турция). Он стал ключевым элементом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, подписанного в августе 2025 года в Вашингтоне при участии президента Дональда Трампа. В перспективе маршрут будет интегрирован с Транскаспийским международным транспортным маршрутом (ТМТМ), связывающим Китай с Европой". Протяжённость армянского участка оценивается в 27 миль (или 42 километра), говорится в справке "Кавказского узла" "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению".

Президент США Дональд Трамп заявил о полной и безоговорочной поддержке премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах, об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян, мой большой друг и лидер, делает свою страну сильной, богатой и очень безопасной! Никол в полной мере разделяет мою точку зрения относительно мира и процветания Армении и всего Южного Кавказа», — заявил американский президент.

Трамп отметил, что госсекретарь США Марко Рубио, посетивший ранее Армению, продвинул несколько «важных сделок для обеих стран». Он также указал, что в скором времени США и Армения начнут движение по «маршруту Трампа», который «преобразит регион и поможет американским энергетическим компаниям получить доступ к региональным ресурсам».

«По этим причинам я в полной мере и безоговорочно поддерживаю переизбрание Никола 7 июня 2026 года. С его помощью мы выведем США, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на небывалую высоту. Сделаем (Армению) Снова Великой», — написал Трамп.

Выборы в Национальное собрание Армении состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах. "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".