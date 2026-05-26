Армения и США подписали устав о стратегическом партнерстве

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Армении Арарат Мирзоян подписали устав о стратегическом партнерстве между двумя странами и парафировали рамочное соглашение по проекту “Маршрут Трампа”.

Как писал "Кавказский узел", 24 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что открытие железнодорожного сообщения Армения - Турция, Армения - Азербайджан, а затем через Нахичевань Армения - Иран, ожидается уже "в ближайшее время". "Мы станем свидетелями этих событий в ближайшем будущем в результате реализации проекта TRIPP", - заявил Пашинян.

"Маршрут Трампа во имя мира и процветания" (TRIPP) свяжет материковую часть Азербайджана с его эксклавом Нахичеванью через участок южной Армении (провинция Сюник / Зангезур) и далее продолжится в направлении Севера (Азербайджан, Грузия) и Запада (Турция). Он стал ключевым элементом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, подписанного в августе 2025 года в Вашингтоне при участии президента Дональда Трампа. В перспективе маршрут будет интегрирован с Транскаспийским международным транспортным маршрутом (ТМТМ), связывающим Китай с Европой". Протяжённость армянского участка оценивается в 27 миль (или 42 километра), говорится в справке "Кавказского узла" "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению".

Госсекретарь США Марко Рубио, прибывший сегодня в Ереван с кратким визитом, встретился с главой армянского МИД Араратом Мирзояном и подписал вместе с ним устав о стратегическом партнерстве между двумя странами. Церемония подписания документа состоялась в ереванском аэропорту Звартноц.

Устав, текст которого опубликован на официальном сайте МИД Армении, подтверждает важность двусторонних отношений и стремление углубить сотрудничество в различных сферах, включая дипломатию, экономику, энергетику, высокие технологии, образование, науку, культуру, право, оборону и безопасность. Документ декларирует, что стороны развивают сотрудничество, основываясь на общих демократических ценностях.

В ходе визита Рубио в Ереван стороны также парафировали рамочное соглашение по проекту “Маршрут Трампа”, который предполагает создание транспортной связи Азербайджана с его эксклавом, Нахичеванской Автономной республикой,через территорию Армении. Кроме того, между США и Арменией был подписан рамочный меморандум “Об обеспечении поставок в сфере добычи и переработки критически важных минералов и редкоземельных элементов”, проинформировала пресс-служба МИД Армении.

Арарат Мирзоян в ходе встречи заявил, что отношения “между Арменией и США сегодня прочнее, чем когда-либо”. Он также подчеркнул, что визит Марко Рубио в Ереван не связан с предстоящими парламентскими выборами, запланированными на 7 июня.

В свою очередь Рубио, выступая перед журналистами, назвал парафированное сегодня двустороннее соглашение “одним из самых крупных шагов” для реализации проекта TRIPP. “Это путь к миру и процветанию в Армении и в регионе. Однако наше сотрудничество не ограничивается только проектом TRIPP. Для этой администрации приоритетной задачей является развитие наших отношений не только в рамках TRIPP, но и во всех остальных сферах”, – приводит слова госсекретаря США Panorama.am.

Он заочно выразил поддержку Николу Пашиняну, который активно ведет предвыборную кампанию. “И вы, премьер-министр, вся армянская команда – вы прокладываете путь к более светлому, более независимому будущему Армении. И мы рады выразить нашу поддержку этому видению, этой смелости, вашей преданности и готовности ради будущего вашей страны”, – заявил Рубио, обращаясь к Мирзояну.

Выборы в Национальное собрание Армении состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах. "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".