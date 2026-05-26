×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:57, 26 мая 2026

Одна из политических партий выбыла из предвыборной гонки в Армении

Прогрессивная центристская партия “Альянс”. Фото: https://news.am/ru/news/634469

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прогрессивная центристская партия “Альянс” отказалась участвовать в парламентских выборах в Армении, Центризбирком аннулировал ее регистрацию.

Как писал "Кавказский узел", Центризбирком Армении зарегистрировал все 19 политических сил, которые подали заявки на участие в парламентских выборах. При этом отказано в регистрации первому номеру в списке партии "Альянс" Тиграну Уриханяну и блогеру Вардану Гукасяну, который занимал первое место в списке кандидатов партии "Демократия, закон и дисциплина", причиной названо отсутствие у них справок о гражданстве и проживании в стране последние четыре года. 

Прогрессивная центристская партия “Альянс”, зарегистрированная на очередных выборах в Национальное собрание Армении под номером 13, заявила о самоотводе, отказавшись участвовать в выборах. Центризбирком Армении на сегодняшнем внеочередном заседании аннулировал ее регистрацию. 

Решение правления партии об отказе участвовать в выборах ЦИК получил 25 мая. На сегодняшнем заседании представители “Альянса” подтвердили, что приняли такое решение, поэтому комиссия признала регистрацию этой партии недействительной, передает информагентство “Новости Армения”. 

Лидер партии “Альянс” Тигран Уриханян, которому ранее было отказано в регистрации первым номером партийного списка, признал, что его партия не имеет шансов преодолеть проходной барьер.  

В эфире Общественного телевидения он заявил, что партии, которые при таком условии остаются в предвыборной гонке “способствуют воспроизводству действующей власти”. Свой отказ от участия в выборах Уриханян представил как доказательство, что его партия является “реальной внесистемной оппозицией”, отмечает Aysor.am.

Таким образом, в выборах теперь участвуют 18 политических сил. "Кавказский узел" также писал, что ранее о самоотводе заявили 45 кандидатов в депутаты парламента Армении, зарегистрированных для участия в выборах. В числе тех, кто отказался участвовать в предвыборной гонке, были представители "Альянса", а также кандидаты из списков партий "Республика", "Против всех", "Просвещенная Армения", "Армянский национальный конгресс", "Крылья единства", "Кочари - национальное возрождение и пробуждение нации" и "Альянс защитников демократии во имя Республики". 

Выборы в Национальное собрание Армении состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах. "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Задержание блогера Артака Аветисяна. Скриншот видео https://pastinfo.am/index.php/ru/news
15:03, 26 мая 2026
Следователи пересмотрели обвинение блогеру за слова о Пашиняне
Бывшие руководители Нагорного Карабаха в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10:14, 26 мая 2026
Жалоба на приговор карабахским лидерам поступила в бакинский суд
Предвыборный митинг Никола Пашиняна в Гюмри, 25 мая 2026 года. Фото корреспондента "Кавказского узла".
02:27, 26 мая 2026
Жители Гюмри дали полярные оценки предвыборным обещаниям Пашиняна
Граница Армении и Турции. Фото: Александр Лапшин, puerrtto.livejournal.com
23:11, 25 мая 2026
Вопрос о границе с Турцией получил двоякую роль в предвыборной кампании Пашиняна
Акция с требованием освобождения Осипяна. Стоп-кадр видео Европейской партии Армении
19:40, 25 мая 2026
Участники акции в Ереване призвали освободить Артура Осипяна
Персоналии
Тофик Ягублу. Фото: Голос Америки, источник - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tofig_Yagublu_via_VOA.jpg, лицензия - Public Domain Mark 1.0
14:08, 26 мая 2026
Тофиг Рашид оглу Ягублу
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:00, 25 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Царукян Гагик Коляевич. Фото: http://yerevannews.am/?p=30144&l=ru
13:50, 21 мая 2026
Царукян Гагик Коляевич
Справочник
Жертвенные животные для праздника Курбан-байрам. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Курбан-байрам

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Приговор. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о приговорах бывшим лидерам Нагорного Карабаха

Последние записи в блогах
Фото
08:30, 20 мая 2026
Ветер с Апшерона
Размышлизм на тему разблокирования самоблокады
Фото
20:10, 11 мая 2026
Ветер с Апшерона
10
Армения горит и бурлит как грязевой вулкан в Гарадаге
Фото
17:58, 6 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
4
Коля Степанян - из солдат в писатели
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Бывший вице-губернатор Кубани Сергей Власов. Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
26 мая 2026, 13:10
Осужденный вице-губернатор Кубани пропал в зоне СВО

Поезд Баку - Тбилиси - Баку. 26 мая 2026 г. Фото: https://media.az/society/passazhirskij-poezd-baku-tbilisi-baku-otpravilsya-v-rejs
26 мая 2026, 12:15
Движение поездов между Баку и Тбилиси возобновлено после шестилетнего перерыва

Бывшие руководители Нагорного Карабаха в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
26 мая 2026, 10:14
Жалоба на приговор карабахским лидерам поступила в бакинский суд

Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Khatia Kakhidze / Publika
25 мая 2026, 23:57
Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 544 дня подряд

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Показать больше