Одна из политических партий выбыла из предвыборной гонки в Армении

Прогрессивная центристская партия “Альянс” отказалась участвовать в парламентских выборах в Армении, Центризбирком аннулировал ее регистрацию.

Как писал "Кавказский узел", Центризбирком Армении зарегистрировал все 19 политических сил, которые подали заявки на участие в парламентских выборах. При этом отказано в регистрации первому номеру в списке партии "Альянс" Тиграну Уриханяну и блогеру Вардану Гукасяну, который занимал первое место в списке кандидатов партии "Демократия, закон и дисциплина", причиной названо отсутствие у них справок о гражданстве и проживании в стране последние четыре года.

Прогрессивная центристская партия “Альянс”, зарегистрированная на очередных выборах в Национальное собрание Армении под номером 13, заявила о самоотводе, отказавшись участвовать в выборах. Центризбирком Армении на сегодняшнем внеочередном заседании аннулировал ее регистрацию.

Решение правления партии об отказе участвовать в выборах ЦИК получил 25 мая. На сегодняшнем заседании представители “Альянса” подтвердили, что приняли такое решение, поэтому комиссия признала регистрацию этой партии недействительной, передает информагентство “Новости Армения”.

Лидер партии “Альянс” Тигран Уриханян, которому ранее было отказано в регистрации первым номером партийного списка, признал, что его партия не имеет шансов преодолеть проходной барьер.

В эфире Общественного телевидения он заявил, что партии, которые при таком условии остаются в предвыборной гонке “способствуют воспроизводству действующей власти”. Свой отказ от участия в выборах Уриханян представил как доказательство, что его партия является “реальной внесистемной оппозицией”, отмечает Aysor.am.

Таким образом, в выборах теперь участвуют 18 политических сил. "Кавказский узел" также писал, что ранее о самоотводе заявили 45 кандидатов в депутаты парламента Армении, зарегистрированных для участия в выборах. В числе тех, кто отказался участвовать в предвыборной гонке, были представители "Альянса", а также кандидаты из списков партий "Республика", "Против всех", "Просвещенная Армения", "Армянский национальный конгресс", "Крылья единства", "Кочари - национальное возрождение и пробуждение нации" и "Альянс защитников демократии во имя Республики".

Выборы в Национальное собрание Армении состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах. "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".