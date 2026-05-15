45 кандидатов выбыли из борьбы за места в парламенте Армении

Центризбирком признал утратившей силу регистрацию 45 кандидатов в депутаты парламента Армении, которые подали заявления о самоотводе, среди них кандидаты входящие в списки "Крылья единства" и "Просвещенной Армении".

Как писал "Кавказский узел", Центризбирком Армении зарегистрировал все 19 политических сил, которые подали заявки на участие в парламентских выборах. При этом отказано в регистрации первому номеру в списке партии «Альянс» Тиграну Уриханяну и блогеру Вардану Гукасяну, который занимал первое место в списке кандидатов партии «Демократия, закон и дисциплина», причиной названо отсутствие у них справок о гражданстве и проживании в стране последние четыре года.

"Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи.

Центральная избирательная комиссия признала утратившей силу регистрацию 45 кандидатов в депутаты. Решение приняли на внеочередном заседании 14 мая. Заявления о самоотводе подали кандидаты, включённые в избирательные списки партий «Республика», «Против всех», «Альянс», «Просвещённая Армения», «Армянский национальный конгресс», «Крылья единства», «Кочари — национальное возрождение и пробуждение нации» и «Альянс защитников демократии во имя Республики», пишет Armenpress.

В то же время ЦИК отклонила заявление о самоотводе одного из кандидатов, поскольку документ не был нотариально заверен, а сам кандидат не присутствовал на заседании комиссии. Согласно Избирательному кодексу Армении, кандидаты в депутаты имеют право подать заявление о самоотводе не позднее чем за 10 дней до дня голосования — до 18:00 28 мая, сообщает Armenia Today.