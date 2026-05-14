Блок "Армения" назвал давлением задержание сотрудника офиса в Спитаке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Антикоррупционный комитет задержал сотрудника блока "Армения" в Спитаке. В партии назвали задержание попыткой помешать ее деятельности на фоне агиткампании на парламентских выборах.

Как писал "Кавказский узел", выборы в парламент Армении намечены на 7 июня. К ним допущены 17 партий и два блока. "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи.

Антикоррупционный комитет 14 мая провел обыски в офисе блока «Армения» в Спитаке, задержан один человек.

Пресс-служба Антикоррупционного комитета Армении заявила, что следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, инициированного в комитете, сообщило агентство News.Am.

В заявлении блока "Армения" отмечается, что происходящее в блоке рассматривают не как правовой процесс, а как попытку помешать их деятельности. «Происходящее — не правовой процесс, а очередная попытка воспрепятствовать нормальной работе наших структур», — приводит сообщение партийной силы Armenia Today.

В блоке также заявили, что подобные действия не способны изменить их политическую повестку. «Никакие обыски или задержания не могут изменить нашу политическую повестку. Наша команда знает, за что борется», — говорится в публикации.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".