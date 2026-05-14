Атака на Волгодонск завершилась без последствий для Ростовской АЭС

Власти Ростовской области рапортовали о сбитом над Волгодонском беспилотнике.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 12 мая в результате атаки беспилотников в двух районах Ростовской области были повреждены частный дом и установки ветроэлектростанции, а в областном центре - бытовые коммуникации.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении беспилотной атаки на регион. "Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожен в городе Волгодонск", - написал Слюсарь в телеграм-канале. По его словам, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Ростовская атомная электростанция в Волгодонске Ростовской области работает в штатном режиме после ночной атаки на город, цитирует ТАСС сообщение пресс-службы АЭС. «Энергоблоки номер 2, 3 и 4 - в сети на мощности в соответствии с графиком диспетчерской нагрузки. Энергоблок номер 1 находится в планово-предупредительном ремонте", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения находится в норме.

Между тем, Минобороны отчиталось о 36 сбитых с 21 мск 13 мая до 7 мск 14 мая беспилотниках над регионами России. В сообщении в телеграм-канале ведомства упоминается, что дроны сбивались, в частности в небе над Ростовской областью, однако их число не приводится.

Напомним, в ночь на 8 мая в селе Чалтырь Мясниковского района в результате атаки БПЛА было повреждено 50 частных домов и три автомобиля. В этом же районе в результате падения ракеты произошел пожар и обрушение здания склада.

БПЛА попали 8 мая также в здание регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на юге России. В результате была приостановлена работа 13 аэропортов (Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя, Элисты). Позднее в тот же день Росавиация отчиталась, что все эти аэропорты готовы к обслуживанию рейсов. Авиасообщение с этими городами было полностью восстановлено лишь 10 мая.