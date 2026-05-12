Мемориал близ Ростова спровоцировал споры сторонников и противников Сталина

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Открытие мемориала с памятной табличкой в честь Иосифа Сталина в Ростовской области вызвало резонанс в социальных сетях, где высказывались полярные оценки деятельности советского лидера и его вклада в победу во Второй мировой войне.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2025 года у входа в производственные цеха Астраханского судостроительного производственного объединения коммунисты установили бюст Иосифа Сталина. Местных активистов удивил как сам факт установки бюста, так и то, что она не афишировалась.

Инициаторами приуроченного к 9 мая открытия мемориала в виде фрагмента стены с памятной табличкой на хуторе Ленинаван, пригороде Ростова, стали областная организация КПРФ и товарищество собственников недвижимости «Березки». Открытие в парке на улице Карелина сопровождалось концертом казачьего ансамбля и раздачей бесплатного плова, сообщило издание «Молот». По словам председателя товарищества Сергея Третьякова, «знак возвели за народные деньги», однако конкретные источники финансирования он не уточнил.

Открытие мемориала вызвало дискуссии в социальных сетях. Так, публикация об этом на странице издания «Молот» во «Вконтакте» собрала к 0.10 мск 12 мая 39 лайков и 28 комментариев. Часть комментариев была посвящена вкладу Иосифа Сталина в победу во Второй мировой войне.

«Сталин ведь истреблял казаков и казачество! Сюр», - написал пользователь Виктор Суворов. «А еще он руководитель советского государства и ВКП(б), генералиссимус Советского Союза, одержавший Победу во Второй Мировой войне», - ответил ему Александр Оленев. «Не мои деды, которые сражались при обороне Москвы и в Сталинградской битве, одержали победу в войне, а именно Сталин?», - парировал Виктор Суворов.

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

«Если отвлечься от фигуры Сталина как таковой, то стремление современных коммунистов "поднять его на флаг" говорит об отсутствии у них каких-то привлекательных для населения идей и программ», - заметил Андрей Соколов.

Обсуждение поста о новом мемориале Сталину собрало 0.10 мск 12 мая 51 комментарий в насчитывающем 301 тысячу подписчиков паблике «Новости Ростова» в Instagram*. Значительную часть комментариев оставили критики политики Сталина, напомнившие о преступлениях его режима.

«Как быстро забыли про репрессии и лагеря», - написала пользовательница lada_irkhina. «Лучше бы установили памятник сталинским ГУЛАГам», - согласился читатель под ником gunko_bondarenko. «Душегуб… цели оправдывали дикие средства», - вторила им alla.noncediche.

«За то, что миллионы людей уничтожили в лагерях; за то, что перед войной армия была не готова к нападению; за заградотряды, убивавшие своих бойцов?», - саркастически озвучил причины открытия мемориал dmitrov.nick.

«Памятники садистам и палачам - это наше всё», - озвучил свое видение причин ресталинизации пользователь с ником flaviatilis.

Свою позицию также выразили симпатики советского лидера, положительно оценившие итоги его правления. «Многое вызывает гордость при произношении аббревиатуры СССР! Истинным создателем СССР является Сталин, от него зависел успех государства, на нём всё держалось. Сталин создал великую страну и важно, чтобы об этом помнили», написала elena_estetika_dushi.

«При нём мы выиграли ВОВ, а это много значит!», - согласилась с ней galustianliliia. «До сих пор пользуемся тем, что он создал! И всего за 8 лет после мировой войны!», - высказал схожую позицию пользователь с ником russoturisto666.

«О да, такие репрессии были, что заводы сталинские до сих пор на металл сдают «эффективные манагеры». Кстати, что у нас с национальным достоянием? Все в порядке?», - заявил пользователь viezdnaya_polirovka161.

Среди жителей республик Северного Кавказа Иосифа Сталина почитают те, кто ошибочно ассоциирует с ним понятие "социальной справедливости", которой они отчаялись добиться от современных властей, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" историки.

Напомним, что в Волгограде не первый год ведутся споры о возможном переименовании города в Сталинград: так, в 2023 году этого потребовали участники первомайского митинга КПРФ, назвавшие преувеличенными данные о массовых сталинских репрессиях. Переименование аэропорта укладывается в череду сознательных и несознательных попыток реабилитировать имя Сталина, но реального общественного запроса на это нет, считают опрошенные "Кавказским узлом" историки и правозащитники. Городской аэропорт из "Гумрака" в "Сталинград" был переименован после вмешательства Владимира Путина — 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая, что при Сталине были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.