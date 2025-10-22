Установка бюста Сталина на территории завода удивила астраханцев

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

У входа в производственные цеха Астраханского судостроительного производственного объединения коммунисты установили бюст Иосифа Сталина. Местных активистов удивил как сам факт установки бюста, так и то, что она не афишировалась.

Бюст Иосифа Сталина был установлен на постаменте, где ранее находился бюст Владимира Ленина, в начале октября.

АСПО входит в состав "Южного центра судостроения и судоремонта" "Объединенной судостроительной корпорации". До осуждения компартией культа личности Сталина завод этот носил его имя. В 1960-х годах у проходной появился бюст Ленина. С тех пор он редко ремонтировался, и "в 2000-х годах состояние бюста ухудшилось", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" 21 октября член КПРФ Андрей Анатольевич.

Мы восстановили историческую справедливость. Завод имел имя Сталина. Сейчас Сталин возвращен на историческое место

Мужчина сообщил, что бюст Сталину был установлен по инициативе регионального отделения КПРФ, а заводоуправление к этой затее имеет лишь согласительное отношение". "Мы восстановили историческую справедливость. Завод имел имя Сталина. Сейчас Сталин возвращен на историческое место. Что тут еще объяснять? По-моему, все предельно ясно", - заявил астраханский коммунист.

В заводоуправлении сотрудники отказались отвечать по телефону на вопросы корреспондента "Кавказского узла", предложив написать официальный запрос руководству.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Астрахани выразили недоумение в связи с установкой бюста Сталина.

Таксист Азамат Шамратов назвал себя астраханцем в пятом поколении. Сообщение об установке бюста удивило его. "Я ничего об этом вообще не слышал. Втихую установили. Обычно, когда ставят памятники в городе, об этом громко заявляют на местном телевидении и в соцсетях. А тут кромешная тишина. Очень странно и подозрительно", - сказал он.

Мужчина рассказал, что его предки в 1930-е годы пострадали от сталинских репрессий. За что именно, он не знает, так как это была "семейная тайна, о которой детям не рассказывали". "30 лет назад много рассказывали о преступлениях Сталина. Сейчас же его пытаются реабилитировать. Считаю, это неправильно. Такие решения (об установке бюста Сталину, - прим. "Кавказского узла") нужно принимать только после общественных слушаний. Считаю, что бюст Сталина установили незаконно", - заявил Шамратов.

"Я не в курсе, где его поставили. Информации не было", - сказал астраханский политический активист Сергей Щербаков.

Он отметил, что, несмотря на то, что после ХХ съезда КПСС судоремонтный завод был переименован, астраханцы его до последнего времени продолжали называть "завод Сталина". "Мыслей по этому поводу нет. Разделяю мнение тех, кто против этого. Много было сказано о роли Сталина в нашей истории, добавить нечего", - заметил Сергей.

Пенсионер Владимир Терехов - бывший член местной правозащитной организации, которая прекратила свою деятельность в начале 2000-х годов. Владимир заметил, что астраханцы " в массе своей аполитичны" и "исторически малограмотны".

В другом городе уже протесты бы начались против этого бюста. Активисты бы жалобы писали в надзорные органы и в мэрию. Но тут тишина, как будто ничего особенного не произошло

"В другом городе уже протесты бы начались против этого бюста. Активисты бы жалобы писали в надзорные органы и в мэрию. Но тут тишина, как будто ничего особенного не произошло. Кто-то самовольно установил бюст осужденному коммунистами же тирану, и ничего - стоит как влитой", - возмутился он.

Мужчина заметил, что в Астраханской области по политическим статьям было арестовано более 51 тысячи астраханцев. В качестве примера разгрома большой группы интеллектуалов он привел трагедию, случившуюся в Астрыбвтузе (Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства). Там, по словам Терехова, через застенки НКВД прошло не менее 40 профессоров и студентов. "Сейчас в память этих людей на территории Астраханского государственного технического университета установлен памятный камень. Вот такие памятники нужно ставить, а не бюст Сталина. Я возмущен тем, что это сделали тайно, без общественных слушаний. Я возмущен пассивностью и безгласностью нашей общественности", - сказал пенсионер.

Заявление в соцсетях по поводу установки бюста сделал астраханский политолог Михаил Долиев*. Оценивал он не только установку бюста Сталина, но и идею открытия в городе памятника Ивану Грозному. Обоих он назвал тиранами, людьми, "страдавшими тяжелой формой паранойи и садизма".

"Это не просто вопрос о бронзе и граните - это вопрос о совести, памяти и будущем России", - начал свое послание Михаил.

"Мы не должны позволять превращать наш город в символ культа тирании. Памятники должны вдохновлять, а не пугать", - подытожил он свое обращение.

Сейчас мы видим, как возвращаются памятники тиранам - и это тревожный знак, напоминание всем, кто ценит свободу, о том, что прошлое уже повторяется

В беседе с корреспондентом "Кавказского узла" Долиев* отметил, что установили памятник Сталину в Астрахани "тайно, без обсуждения с жителями". "Раньше также тайно его и снимали, в 1956 году. Люди тогда боялись говорить о своих репрессированных родственниках. Многие и сейчас не знают, что их предки пострадали. Архивы закрыты, поиски не поощряются. Этот бюст (снятый с постамента у проходной завода) много лет стоял в обкоме КПРФ, ждал своего часа. Сейчас мы видим, как возвращаются памятники тиранам - и это тревожный знак, напоминание всем, кто ценит свободу, о том, что прошлое уже повторяется", - сказал Михаил Долиев*.

Политолог заметил, что реакции общественности в Астрахани нет, мало кто из астраханцев, по его словам, читает региональные новости. В основном же все смотрят федеральные каналы телевидения. "Но то, что я смог изучить, показывает реакцию большинства без политического контекста: "Лучше бы канализацию ремонтировали". То есть, реакцию выражают экономическими причинами <...> Я в сети ни разу того памятника возле завода не видел. Видимо, он был типовой. Зато я видел в обкоме, как этот бюст пылился в кладовке, примерно с 2010", - сказал Долиев*.

"Законодательством Астраханской области установлен особый юридический порядок установки памятников. Инициаторами их установки могут быть, например, общественные объединения, юридические или физические лица", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" эксперт в области международного права, профессор Роман Мельниченко.

Он заметил, что подобное ходатайство рассматривает специальная комиссия, которая после изучения представленного пакета документов может рекомендовать правительству Астраханской области удовлетворить ходатайство или отказать в его удовлетворении. "И только после этого правительство принимает окончательное решение. Если эта процедура не была соблюдена, то установка памятника незаконна. Этот закон распространяются и на установление памятников на частной территории, так как памятник является "публичным делом" (jus publicum), и особый, разрешительный порядок установки, распространяются на все памятники, располагающиеся в публичных пространствах", - считает Мельниченко.

Эксперт привел в пример ставший широко известным прецедент сноса подобного памятника Сталину. Он произошёл в июле 2025 года, когда Арбитражный суд Вологодской области постановил возвратить "индивидуальному предпринимателю Ложеницыной Екатерине Константиновне произведение искусства - памятник И.В. Сталину", то есть, удалить его с территории Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника», где тот был установлен. Однако, данный демонтаж произошёл не из-за нарушения правил его установки, а из-за нарушения правил его заказа. "Вообще, де юре установление изображений Иосифа Сталина в публичных пространствах юридически невозможно. Ведь согласно постановлению Конституционного суда по "Делу КПСС", было принято решение о роспуске руководящих структур КПСС и КП РСФСР, как организаций, осуществляющих государственный переворот, и по сути организаций экстремистских. Иосиф Джугашвили олицетворяется с КПСС, а значит его демонстрация подпадает под действие части 1 статьи 20.3 КоАП РФ - публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций", - заявил Роман Мельниченко.

"Возможная реакция на незаконную установку памятника лицу, совершившему государственный переворот и занимавшимся террористической деятельностью, это обращение в прокуратуру или с индивидуальным или коллективным иском в суд о демонтаже памятника", - подытожил свой комментарий юрист.

Напомним, что, как ранее писал "Кавказский узел", в Волгограде не первый год ведутся споры о возможном переименовании города в Сталинград: так, в 2023 году этого потребовали участники первомайского митинга КПРФ, назвавшие преувеличенными данные о массовых сталинских репрессиях. Переименование аэропорта укладывается в череду сознательных и несознательных попыток реабилитировать имя Сталина, но реального общественного запроса на это нет, считают опрошенные "Кавказским узлом" историки и правозащитники. Городской аэропорт из "Гумрака" в "Сталинград" был переименован после вмешательства Владимира Путина — 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая, что при Сталине были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".