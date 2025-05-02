Переименование аэропорта Волгограда стало попыткой реабилитации Сталина

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Подписание президентом России указа о переименовании волгоградского аэропорта в "Сталинград" укладывается в череду сознательных и несознательных попыток реабилитировать имя Сталина, но реального общественного запроса на это нет, указали историки и правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил президенту Владимиру Путину, что ветеранское сообщество и участники СВО попросили переименовать аэропорт Волгограда в аэропорт "Сталинград". Путин в тот же день подписал соответствующий указ.

В 2023 году участники первомайского митинга КПРФ в Волгограде выступили за переименование города в Сталинград, назвав преувеличенными данные о массовых сталинских репрессиях. Другие волгоградцы сочли неуместным возвращение городу имени Сталина. При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Аналитики поспорили о целях Путина при переименовании аэропорта

Мнения о том, была ли реабилитация имени Сталина сознательной целью Путина при переименовании аэропорта в Волгограде и есть ли среди населения реальный запрос на переименование города в Сталинград, "Кавказскому узлу" высказали председатель «Международного Мемориала»* Ян Рачинский, директор информационно-аналитического центра "Сова"* Александр Верховский, историки Никита Соколов и Александр Даниэль.

Я не думаю, что реабилитация Сталина была сознательной целью Путина

«Я не думаю, что реабилитация Сталина была сознательной целью Путина. Как я понимаю, тут есть некоторая неустойчивая ситуация. Есть среди "челяди" Путина довольно много поклонников Сталина, которые пытаются думать, что продвижение Сталина им поможет усидеть в креслах. И они высовываются с этой идеей с разных сторон. Но ни разу отчетливой поддержки в этом от Путина не получили», - сказал Ян Рачинский «Кавказскому узлу».

«Если говорить про опросы населения, то на примере выборов последних лет мы видим, что конструирование общественного мнения не составляет большой трудности для властей. Но реальные опросы показывают, что большинство граждан против переименования Волгограда. И это вполне можно понять, потому что люди уже давно живут в городе с этим названием. А репутация Сталина, несмотря на усилия разных доброхотов, далека от идеальной. Плюс у некоторых еще опасения, что это потребует каких-то значительных расходов и разных неудобств в обиходе, включая изменения почтовых адресов, там много чего еще. Судя по опросам, эта идея не является любимой у граждан Волгограда», - отметил он.

Репутация Сталина, несмотря на усилия разных доброхотов, далека от идеальной

Рачинский уверен, что нет общественного запроса на “жесткие методы” Сталина. «Глобально говоря, люди сейчас уже мало что знают про Сталина. Это некоторые мифы: жесткая рука, был порядок. Хотя исследования показывают, что никакого порядка не было. Если бы люди понимали, что такое этот порядок, когда за полтора года было расстреляно 700 тысяч человек по заочным обвинениям ложным, я думаю, что это вряд ли у кого-то вызвало бы большой энтузиазм. Речь не о реальной фигуре и не о реальных методах, а о некотором мифе, не основанном на реальности. Это существует у части общества, но пока мы видим поддержку этих настроений главным образом у небольшой части людей, преимущественно пожилого возраста. И видим большую группу маргиналов более молодых, которые достаточно шумно себя ведут, поэтому могут производить впечатление массовости, несоответствующей действительности», - указал он.

Ян Рачинский добавил, что после начала СВО усилились процессы по сакрализации государства и обелению истории России.

«Мы видим, что трактовка истории становится сопряженной с рисками. Уже есть уголовные преследования за недостаточное уважение к действиям Советского Союза во время Второй мировой войны. Это формулировки абсолютно растяжимые, но невозможно уважать все действия Советского Союза в годы Второй мировой войны. Вспомнить тот же Катынский расстрел, вспомнить нападение на Польшу, вспомнить оккупацию Прибалтики. Но говорить об этом сейчас уже может оказаться небезопасно. Во всяком случае, попытки давать некомплиментарную трактовку действиям СССР во Второй мировой войне уже сталкиваются с доносами», - подчеркнул он.

Александр Верховский, наоборот, думает, что в переименовании аэропорта в Волгограде видна попытка реабилитации Сталина.

«Собственно говоря, одно решение ведь президент уже принял - переименование аэропорта в "Сталинград". И тут никого особо спрашивать не стали, никаких опросов. И да, это, несомненно, является частью реабилитации, с моей точки зрения. Понятно, что битва была Сталинградская, но переименовывать что-то обратно в честь руководителя такого репрессивного режима, а это признано на вполне официальном уровне, что режим был репрессивный, представляет совершенно неприемлемым. Если будет какое-то проведенное голосование жителей Волгограда, люди вольны называть, как хотят. Хотя я думаю, что найдутся и желающие оспорить это в судебном порядке, потому что есть же законы реабилитации жертв репрессий»,- сказал он «Кавказскому узлу».

По его словам, общественная поддержка “жестких методов” Сталина присуща лишь небольшой части общества.

«Всегда есть такой запрос, но он никогда, насколько я помню, не поддерживался большинством населения. Знаете, люди на вопрос о том, какие нужны методы управления, отвечают очень часто в зависимости от ситуации, от контекста вопроса. Как я помню, никакие опросы не говорили нам, что наши граждане вообще сторонники авторитарного режима, массовых репрессий. Граждане полагают, что, наоборот, у нас демократическая страна. Пока нет никаких оснований, данных, говорить, что есть общественный запрос большинства на это», - указал он.

Победа во Второй мировой войне - не повод отказываться от осуждения массовых репрессий

При этом он согласен с мнением Рачинского о том, что с началом СВО процесс обеления истории России и сакрализация государства усилился. «Похоже, что да, эти процессы усилились. Об этом говорит знаменитый учебник «Новейшая история России». В принципе, путинская идея с самого начала была в таком позитивном синтезе, что сегодняшняя Российская Федерация следует всему хорошему, что было во все периоды. И в этом смысле задача, очевидно, в том, чтобы найти в советском периоде хорошее. Самое очевидное хорошее, что попадается на глаза, это победа во Второй мировой войне. И понятно, что эта тема важна для нашего политического режима, она, конечно, основополагающая. Но в любом случае, это не повод отказываться от осуждения массовых репрессий. И переименовать что-то обратно именем Сталина, кажется, неуважительно», - указал он.

Конечно, им бы хотелось отбелить Сталина, но его отбелить невозможно

Историки объяснили стремление вернуть Сталину позитивный образ

Происходящее - это попытка отбелить Сталина, считает историк Никита Соколов. «Происходит подмена понятий. У каждой нации есть миф основания, то есть конечное событие, с которым связано возникновение нации. У современных французов – это взятие Бастилии. В современной России таким моментом основания должен был бы быть август 1991 года, когда в крупных городах граждане сказали, что не хотят коммунистического режима, и он рухнул. Это точка, связанная с идеями свободы, с идеями чести и достоинства, самостоятельно действующего человека. И это, конечно, путинской власти, никак не годится. Поэтому точкой основания был избран победный май 1945 года. И обратите внимание, что не война, которая уходит в тень, а именно победа, и вот мы нация победителей в 1945 году. Если вы строите такую идеологию, точку основания нации, то немедленно выползает белый китель генералиссимуса. И эта двойная игра. Конечно, им бы хотелось отбелить Сталина, но его отбелить невозможно, а вот через войну все такие немножко можно», - сказал он «Кавказскому узлу».

Политический процесс реабилитации Сталина противоречит общественным настроениям, уверен историк. «По моим частным наблюдениям, Сталин, каким его знает историческая наука, совершенно современному обществу не неинтересен и не известен. Уже 10 лет, как вышла книга о коррупции сталинской эпохи, и кто ее читал? Мало кто. Сталин никому не интересен. Аватар Сталина существует только для тех людей, которым хотелось бы порядка, прежде всего, которым хотелось бы твердых правил», - отметил Соколов.

Историк согласен, что после СВО усилился процесс по обелению истории России. «Да, конечно. В позапрошлом году вышли школьные учебники под редакцией Мединского. И там все преступления заметаются под ковер. Нет никаких преступников, все само сомой складывается. Все хорошее получается по воле партии и правительства, а все плохое – само собой», - сыронизировал он.

Путин не восстанавливает культ Сталина, а выстраивает культ войны и военных побед

Историк Александр Даниэль не согласен с мнением, что попытка реабилитации Сталина – это осознанный процесс.

«Не думаю вообще, что «реабилитация Сталина» - это осознанный процесс, кем-то направляемый. Скорее, это спонтанное приведение исторической мифологии, культивируемой сегодняшней властью, в соответствие с ею же осуществляемой актуальной внутренней и внешней политикой. «Реабилитация Сталина» здесь - не цель, а средство. Путин не восстанавливает культ Сталина, а выстраивает культ войны и военных побед - это для него главное», - сказал он «Кавказскому узлу».

По его мнению, какой-то общественный запрос на «нормализацию» сталинизма, безусловно, есть. «Как, впрочем, никуда не делся и противоположный запрос - на его искоренение, но оценить количественно сравнительную поддержку этих запросов населением невозможно в несвободном обществе, где начисто уничтожена свобода мнений и высказываний. В любом случае, мне кажется, что обе тенденции, антисталинистскую и просталинистскую, активно поддерживают лишь небольшие группы. Абсолютному большинству они обе глубоко безразличны», - подчеркнул специалист.

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