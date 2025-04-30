Путин присвоил аэропорту Волгограда наименование "Сталинград"

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил президенту Владимиру Путину, что ветеранское сообщество и участники СВО попросили переименовать аэропорт Волгограда в аэропорт "Сталинград". Путин в тот же день подписал соответствующий указ.

Как писал "Кавказский узел", в 2023 году участники первомайского митинга КПРФ в Волгограде выступили за переименование города в Сталинград, назвав преувеличенными данные о массовых сталинских репрессиях. Другие волгоградцы сочли неуместным возвращение городу имени Сталина.

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне". Решение о том, какие народы подвергнуть репрессиям, зависело напрямую от Сталина, рассказал в 2022 году "Кавказскому узлу" историк и член Ассоциации исследователей российского общества Борис Соколов.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказам ему о просьбе "жителей Волгоградской области, Волгограда, из других регионов", а также ветеранов переименовать аэропорт Гумрак в аэропорт Сталинград, пишет 29 апреля "Коммерсант".

"Все просили меня обратиться к вам и поддержать предложение о переименовании аэропорта и дать ему настоящее, гордое, мужественное, героическое название", - приводит издание слова Бочарова, который также особо добавил, что его об этом просило "ветеранское сообщество, ветераны и участники СВО".

Путин в ответ заявил, что слово просящих для него закон и пообещал, что как только вернется в Москву, "сразу же будет подготовлен и подписан указ соответствующий о присвоении аэропорту имени Сталинграда".

Вечером 29 апреля Путин подписал указ о присвоении аэропорту Гумрак названия "Сталинград". В документе, опубликованном пресс-службой Кремля, отмечается, что "присвоенное международному аэропорту Волгоград историческое наименование не является составной частью установленного наименования этого географического объекта", а также "не влечет за собой изменение установленного наименования этого географического названия".

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