Гражданин Узбекистана осужден в Ростове-на-Дону за вербовку в террористическую организацию
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 12 годам лишения свободы гражданина Узбекистана, признав виновным в попытке завербовать знакомого в террористическую организацию.
По данным следствия, мужчина по фамилии Шарипов хотел помочь участникам международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"* с финансированием и предоставил одному из них реквизиты своей банковской карты и номер мобильного телефона.
Кроме того, он в марте 2024 года пытался склонить знакомого к участию в деятельности организации, пишет 8 мая Donnews.ru.
Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале Южный окружной военный суд приговорил гражданина Узбекистана Жавохира Уткирова к 20 годам колонии по делу о подготовке теракта в здании правительства Ставропольского края.
* террористическая организация, запрещенная в России.
** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.