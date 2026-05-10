Гражданин Узбекистана осужден в Ростове-на-Дону за вербовку в террористическую организацию

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 12 годам лишения свободы гражданина Узбекистана, признав виновным в попытке завербовать знакомого в террористическую организацию.

По данным следствия, мужчина по фамилии Шарипов хотел помочь участникам международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"* с финансированием и предоставил одному из них реквизиты своей банковской карты и номер мобильного телефона.

Кроме того, он в марте 2024 года пытался склонить знакомого к участию в деятельности организации, пишет 8 мая Donnews.ru.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале Южный окружной военный суд приговорил гражданина Узбекистана Жавохира Уткирова к 20 годам колонии по делу о подготовке теракта в здании правительства Ставропольского края.

* террористическая организация, запрещенная в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.