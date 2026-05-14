Заявление Татояна о давлении на избирателей последовало за участием детей в митинге партии власти

Поступают многочисленные заявления о давлении на избирателей, которые намерены голосовать против правящей партии, заявил бывший омбудсмен Армении Арман Татоян. Представители "Гражданского договора" отказались признать, что педагогов и школьников на митинг в Апаране собрали чиновники.

Как писал "Кавказский узел", учителя и ученики трех школ общины Апаран Арагацотнской области сегодня вместо школьных занятий приняли участие в предвыборной агитации правящей партии "Гражданский договор". В свое рабочее время были привлечены к поддержке властей также сотрудники Дома культуры и школьные уборщицы. Привлечение бюджетников и школьников к предвыборной агитации противоречит Избирательному кодексу Армении, напомнил избирком. Представители правящей партии дистанцировались от инцидента в Арагацотнской области, но наблюдатели и сами педагоги подтвердили факт нарушения.

Власти Армении используют административный ресурс для привлечения большого числа людей на свои встречи, рассказал ранее политолог Гагик Амбарян. В частности, по его словам, в Гюмри, где был организован концерт, многие зрители были госслужащими и членами их семей, получившими приказ быть на площади и поддержать партию "Гражданский договор". По данным оппозиции, власти Армении также оказывают давление на госслужащих, которые симпатизируют оппозиции.

"Крылья единства" заявили о давлении на избирателей

Власти применяют различные механизмы контроля и запугивания людей, заявил бывший омбудсмен Армении Арман Татоян, который возглавляет пропорциональный список кандидатов в депутаты партии «Крылья единства».

Так инспекторы, проверяющие счетчики воды, со списками в руках показательно уточняют, за кого местные жители будут голосовать. Татоян добавил, что если "эти так называемые инспекторы" выясняют, что люди будут голосовать не за власти, делают заметки, вызывая чувство страха, осуществляют пропаганду в пользу власти и уходят, сообщило News.Am.

«Кроме того, людям звонят на работу и в вузы, где они учатся, и угрожают. Мы почти каждый день получаем сигналы о шагах, которые предпринимают <сторонники> Никола Пашиняна, чтобы держать граждан в страхе и отпугнуть их от участия в выборах. Учителей на «газелях» отвозят на митинги во время занятий, отменяя уроки. При этом раньше Пашинян критиковал прежние власти за то же самое», - подчеркнул он.

"Гражданский договор" пригрозил последствиями директорам школ за участие детей в агитации

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что директора четырёх школ подали заявления об увольнении, однако они не будут утверждены до служебного расследования.

«Я распорядился, чтобы они написали заявления, и они это сделали. Но эти заявления пока не будут завизированы. Мы проведем служебное расследование, чтобы избежать несправедливости или решений на эмоциях. Если выяснится, что был отдан незаконный приказ — они однозначно будут уволены», — заявил Пашинян.

Премьер добавил, что учителя, как граждане, имеют право участвовать в политических мероприятиях, однако необходимо установить, происходило ли это добровольно или с использованием административного ресурса.

«Там, где выяснится, что имело место незаконное указание, будут последствия», — отметил он.

Если выяснится, что учителя и дети пришли на предвыборную встречу по принуждению, последует правая оценка, заявил и глава предвыборного штаба партии "Гражданский договор" Араик Арутюнян.

По его словам, в качестве главы аппарата премьер-министра (находится в отпуске) он строго поручил разобраться в случившемся, и министерство образования обратилось за разъяснениями в администрацию Арагацотнской области.

Если учителя и дети пришли добровольно, последуют дисциплинарные меры (для преподавателей), а если же имел место элемент принуждения, тогда последует правовая оценка, передает "Спутник Армения<

На замечание журналистов о том, что у одной из предвыборных наблюдательских инициатив ("Очевидец") есть данные о том, что указание учителям давал вице-губернатор Арагацотна, Арутюнян заявил: "Если такие данные есть, пусть публикуют. Со стороны правительства и премьер-министра не было даже намека на то, чтобы привлекать людей административными мерами"

По его словам, все должностные лица, которые участвуют в предвыборной агитации партии "Гражданский договор", находятся в отпуске.

Напомним, официально период предвыборной агитации начался 8 мая, но фактически предвыборные баннеры и портреты лидеров политических сил появились на улицах городов и сел более чем за месяц до этой даты. В ЦИК Армении пояснили, что размещение наружной рекламы политических сил вне официального периода агитации не является нарушением.

Выборы в парламент Армении намечены на 7 июня. К ним допущены 17 партий и два блока. "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи.

