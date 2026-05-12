Жители Болниси потребовали прекратить работы в ущелье

В горах Болниси реализуется новый проект по добыче полезных ископаемых, который не обсуждался с местными жителями, а власти отказываются информировать население о целях работ. Сельчане на сходе потребовали прекратить вырубку лесов и горные работы в их районе.

Сход жителей против работ, которые ведутся в ущелье уже второй месяц, прошел в селе Дарбази 10 мая. В собрании участвовали жители шести населенных пунктов.

Как утверждают жители муниципалитета, никакой информации о работах, проводимых на вершине горы, им не предоставили ни органы местного самоуправления, ни профильные министерства и государственные агентства. По итогам собрания сельчане направили коллективное обращение в государственные органы, его подписали более 500 человек, информирует 11 мая Meydan TV.

Болниси – муниципалитет на юго-востоке Грузии, в регионе Квемо Картли. По данным переписи населения Грузии 2002 года, в Дарбази и соседних селах (Чреши, Ципори, Хахаладжвари, Гета, Поцхвериани, Ицриа и Тандзиа) от 97 до 100% жителей являются этническими азербайджанцами.

Участники собрания пока не смогли выяснить, кто и с какой целью ведет работы в ущелье. Горная разработка в этих районах может повлиять на окружающую среду, а решения о таких проектах по закону должны приниматься при участии общественности, указали они.

В заявлении по итогам схода сельчане потребовали остановить вырубку лесов и немедленно прекратить работы в ущелье, которые, по их данным, ведутся незаконно. В случае, если на эти работы выдавались лицензии, они требуют отменить или пересмотреть их, а в будущем не выдавать разрешения на добычу полезных ископаемых в этом районе. Обращение направлено 13 адресатам, среди которых президент Грузии, премьер-министр, председатель парламента, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства, министерство экономики и другие профильные ведомства.

Работы с применением тяжелой техники и массовой вырубкой леса в горной части долины Дарбази ведет компания “Аремджи”, указывает в материале от 10 мая телекомпания Pirveli.

По словам жителей, в районе продолжается добыча золота, которая наносит серьезный экологический ущерб жизненно важным для них природным ресурсам – лесам и лугам. Сельчане предполагают, что новые работы также связаны с добычей золота, серебра и других металлов.

Из-за добычи полезных ископаемых лощадь пастбищ в этом районе за последние 15 лет сильно уменьшилась, урожайность снизилась, при этом для населения действуют строгие лимиты на заготовку дров, тогда как компания “без проблем уничтожает многолетние деревья”, отмечается в репортаже.

Департамент экологического надзора в ответ на жалобы жителей сообщил, что работы ведутся при наличии лицензии, однако на официальных государственных ресурсах не обнаружено никаких разрешений, выданных для работ близ Дарбази и окрестных деревень. “Если бы эти работы проводились на благо людей, мы уверены, что государственные органы и политики широко бы это освещали. В действительности же природа деревни разрушается втайне от нас”, – цитировало слова сельчан 4 мая издание NEWS.On.ge.

Исследования, проведенные еще 16 лет назад немецкими специалистами, выявили в 15 видах овощей, выращиваемых в Болниси, наличие тяжелых металлов. Местные жители считают это результатом деятельности горнодобывающих предприятий и с этим же связывают распространенность онкологических заболеваний – Квемо Картли входит в число регионов Грузии с наибольшим их распространением, указывает издание.

"Кавказский узел" также писал, что жители села Квеши в Болниси в сентябре 2023 года протестовали против работы золотодобывающей компании RMG Gold. Они потребовали прекратить движение грузовиков предприятия через село, так как машины загрязняют воздух и создают опасность для детей.

RMG Holding – крупнейшая золотодобывающая и меднодобывающая группа в Грузии, объединяющая RMG Copper и RMG Gold.RMG Gold или Rich Metals Group была основана в 1994 году. Основным видом деятельности компании является добыча и переработка золота, меди и других цветных металлов в соответствии с лицензией на добычу полезных ископаемых месторождения Сакдриси. По этой лицензии RMG будет добывать золото в Болнисском и Дманисском районах до января 2042 года.