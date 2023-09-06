Жители села в Грузии потребовали ограничить движение грузовиков

06 сентября 2023, 17:25

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Грузовики золотодобывающей компании загрязняют воздух и создают опасность для детей, заявили жители Квеши, потребовав пустить движение грузового транспорта в объезд села.

В муниципалитете Болниси население села Квеши протестует против работ RMG Gold, сообщила сегодня телекомпания "Формула". По словам местных жителей, им приходится жить в невыносимых условиях - ежедневно по селу передвигается более 200 больших грузовиков, поднимающих пыль и создающих шум, также под угрозой безопасность маленьких детей.

Местные жители требуют, чтобы компания прекратила пользоваться этим участком дороги и организовала соответствующую инфраструктуру в поселке. "Мы переживаем из-за этого шума днем и ночью, сейчас начинается школа, как дети должны ходить в школу, все это очень опасно. Мы живем в таких условиях уже 2-3 года. Мы обращались в органы местного самоуправления, но ответа ни от кого не получили", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова сельчан в эфире телекомпании.

Как следует из сюжета, более 10 мужчин выстроились у дороги, держа в руках листы с надписями "Чистый возлух - наше право". Несмотря на протесты, RMG Gold и местные власти не встретились с людьми.

На сайте компании RMG Gold к 17.00 мск 4 марта не содержится комментариев относительно требований жителей Геты, последняя новость датирована 19 декабря 2022 года.

RMG Holding – крупнейшая золотодобывающая и меднодобывающая группа в Грузии, объединяющая RMG Copper и RMG Gold.RMG Gold или Rich Metals Group была основана в 1994 году. Основным видом деятельности компании является добыча и переработка золота, меди и других цветных металлов в соответствии с лицензией на добычу полезных ископаемых месторождения Сакдриси. По этой лицензии RMG будет добывать золото в Болнисском и Дманисском районах к январю 2042 года.

"Кавказский узел" также писал, что компания RMG Gold в 2014 году добивалась права разработки участка в Сакдриси, однако суд Тбилиси 3 июня 2014 года обязал вернуть золотому руднику в Сакдриси-Качагиани статус памятника культуры и приостановил действие решения Минкультуры, по которому компания получила право вести работы на этой территории. Попытка компании начать разработку привела к массовым протестам, проводились и акции в защиту добычи золота. В 2015 году "Фонд спасения Дманиси", созданный представителями грузинской оппозиции и НПО, выиграл тендер на аренду участка земли около карьеров золотодобывающей компании RMG Gold близ села Сакдриси, чтобы помешать золотодобыче.

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