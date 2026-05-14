Кавказский узел

21:47, 14 мая 2026

Следствие попросило арестовать блогера за выкрик в адрес Пашиняна

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело против блогера Артака Аветисяна, назвавшего премьер-министра страны Никола Пашиняна "предателем" в ереванском районе Шенгавит. В суд подано ходатайство о его аресте.

Как писал "Кавказский узел", выборы в парламент Армении намечены на 7 июня. К ним допущены 17 партий и два блока. "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи.

Артак Аветисян 12 мая 2026 года в размеситил на своей странице в Facebook* видеоролик с заявлением, в котором силовики усмотрели разжигание и распространение ненависти, дискриминации, нетерпимости, сообщила пресс-служба Следственного комитета Армении.

Против блогера возбуждено уголовное дело по статье о разжигании ненависти (пункт 3 части 2 статьи 329 УК Армении). В ходе предварительного расследования Аветисян был задержан, в суд подано ходатайство о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении ведомства.

12 мая в Ереванском районе Шенгавит полицейские задержали Артака Аветисяна, который скандировал: "Никол, предатель!", информировало издание News.am.

На опубликованном изданием видео сотрудники полиции пытаются посадить Аветисяна в машину. После сопротивления со стороны Аветисяна, которое продлилось несколько минут, сотрудникам удалось посадить его в служебную машину и надеть наручники. Аветисян в это время продолжал выкрикивать: "Никол предатель!". Он был доставлен в отделение полиции Шенгавита.

В доме задержанного Артака Аветисяна силовики проводят обыски, заявил сегодня защитник блогера Рубен Меликян. "В подобных случаях обыск проводится не столько для поиска следов преступления, сколько является репрессивной мерой, направленной на давление, создание неудобств и запугивание человека", - приводит его слова Armenia Today. 

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
