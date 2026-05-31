×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:58, 31 мая 2026

Два жителя Грузии задержаны по делу о шпионаже

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По делу о шпионаже задержаны глава НПО "Институт Евразия" Гулбаат Рцхиладзе и журналист Ираклий Чихладзе.

Как писал "Кавказский узел", в конце апреля был задержан гражданин Грузии за шпионаж в пользу иностранных спецслужб, еще двоим предъявлено обвинение заочно.

В Грузии по обвинению в шпионаже задержан глава НПО "Институт Евразии" Гулбаат Рцхиладзе. Следствие утверждает, что он сотрудничал со спецслужбами двух иностранных государств, пишет 30 мая "Грузия-онлайн".

По данным СГБ, Рцхиладзе имел систематические, организованные на высоком уровне конспирационные контакты с представителями иностранных спецслужб, в ходе личных встреч и посредством электронных средств передавал им информацию, а также встречался для инструктажа и конспирации с ними за пределами Грузии.

За несколько дней до задержания Рцхиладзе сделал заявление, что группа пророссийских НПО создаст реестр лиц, которые в Грузии формируют негативное отношение к России и критикуют ее действия.

В тот же день был задержан журналист Ираклий Чахлидзе, который является главным редактором и автором экспертно-аналитического портала Newcaucasus, информируют "Новости-Грузия".

Расследование ведется по статье 314 УК Грузии (шпионаж).

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Участники шествия в Тбилиси. Скриншот фото Publika от 30.05.26.
21:18, 30 мая 2026
Участники шествия в Тбилиси выступили против насилия
Карьер горнодобывающей компании. Фото: News.am
03:55, 30 мая 2026
Аналитики оценили запасы редкоземельных элементов на Южном Кавказе
23:56, 29 мая 2026
Протестующие в Тбилиси выступили против полицейского насилия
Стоп-кадр: "Протестующие против насилия полиции в Гори". Фото: interpressnews / https://www.interpressnews.ge/ka/article/871209-goris-policiis-shenobastan-sadac-saprotesto-akcia-mimdinareobs-xmauri-iqo
00:52, 29 мая 2026
Жители Гори вышли с протестом к полиции после избиения задержанных
Акция протеста в Тбилиси. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
23:53, 28 мая 2026
Сторонники евроинтеграции Грузии протестуют у парламента 547 дней подряд
Персоналии
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:37, 29 мая 2026
Карапетян Самвел
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
11:53, 28 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Кутаев Руслан*. Фото: RFE/RL
11:02, 28 мая 2026
Кутаев Руслан*
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

На месте убийства. Фото Юрий Тимофеев (RFE/RL) Убийство Юрия Буданова

Жертвенные животные для праздника Курбан-байрам. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Курбан-байрам

Последние записи в блогах
Фото
08:30, 20 мая 2026
Ветер с Апшерона
Размышлизм на тему разблокирования самоблокады
Фото
18:02, 28 апреля 2026
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Наши в Батуми
Фото
09:47, 26 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Причина фотографии
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Айтадж Ахмедова (Тапдыг). Фото: The Institute for Reporters’ Freedom and Safety
29 мая 2026, 21:27
Защитники свободы прессы осудили давление на семью Айтадж Тапдыг

Сотрудники силовых структур заходят в квартиру. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
29 мая 2026, 17:25
Семья Присяжнюка сообщила о попытке силовиков ворваться в квартиру в Махачкале

Мусор собранный на пляже в поселке Волна. 29 мая 2026 г. Фото: https://t.me/shtab_delfin/2780
29 мая 2026, 14:37
Волонтеры убрали новый выброс мазута в поселке Волна

БПЛА над предприятием. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
29 мая 2026, 09:36
Сотрудник химпредприятия погиб при атаке беспилотников на Волжский

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Показать больше