Два жителя Грузии задержаны по делу о шпионаже

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По делу о шпионаже задержаны глава НПО "Институт Евразия" Гулбаат Рцхиладзе и журналист Ираклий Чихладзе.

Как писал "Кавказский узел", в конце апреля был задержан гражданин Грузии за шпионаж в пользу иностранных спецслужб, еще двоим предъявлено обвинение заочно.

В Грузии по обвинению в шпионаже задержан глава НПО "Институт Евразии" Гулбаат Рцхиладзе. Следствие утверждает, что он сотрудничал со спецслужбами двух иностранных государств, пишет 30 мая "Грузия-онлайн".

По данным СГБ, Рцхиладзе имел систематические, организованные на высоком уровне конспирационные контакты с представителями иностранных спецслужб, в ходе личных встреч и посредством электронных средств передавал им информацию, а также встречался для инструктажа и конспирации с ними за пределами Грузии.

За несколько дней до задержания Рцхиладзе сделал заявление, что группа пророссийских НПО создаст реестр лиц, которые в Грузии формируют негативное отношение к России и критикуют ее действия.

В тот же день был задержан журналист Ираклий Чахлидзе, который является главным редактором и автором экспертно-аналитического портала Newcaucasus, информируют "Новости-Грузия".

Расследование ведется по статье 314 УК Грузии (шпионаж).