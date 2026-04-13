00:54, 13 апреля 2026

Родственники Арцуева потребовали личного приема у руководства силовых структур

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Родные задержанного на российско-грузинской границе уроженца Чечни Шамиля Арцуева, о судьбе которого они безуспешно пытаются узнать почти четыре месяца, потребовали личного приема у руководства российских силовых структур и в Администрации президента.

"Кавказский узел" писал, что родные 48-летнего Шамиля Арцуева более трех месяцев пытаются выяснить его судьбу после задержания на границе России и Грузии в ноябре 2025 года. Несколько человек встречали Арцуева в разных местах заключения, но силовики отказываются сообщать семье какую-либо информацию о нем. Несмотря на огласку, его родственники не могут установить его местонахождение.

Родственники Шамиля Арцуева сообщили 12 апреля, что направили повторные обращения с просьбой о личном приеме к руководителям ключевых силовых и государственных структур Российской Федерации.  

Обращения с просьбой о личном приеме были направлены 19 марта председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, в приемную президента Российской Федерации, Генеральную прокуратуру, ФСБ и МВД. «Мы просим личного приёма, потому что все остальные способы уже исчерпаны. Мы не знаем, где находится наш брат и жив ли он. Мы просим только одного - установить его местонахождение и обеспечить соблюдение закона», - рассказали родственники Арцуева корреспонденту "Кавказского узла".

По их словам, на прием были готовы поехать старейшины семьи Арцуевых, брат Арцуева Иса и его адвокат. До настоящего времени никаких откликов от инстанций, куда были направлены письма с просьбой о личном приеме, не поступало.

Напомним, что с 2017 года Арцуев жил в городе Винница (Украина), где помогал младшему брату Зелимхану вести бизнес - тот открыл небольшой завод по производству ламп и фар. В 2022 году Шамиль Арцуев вместе с семьей выехал с территории Украины в Швецию, однако из-за сложностей с получением вида на жительство вернулся в Россию и с ноября 2023 года жил в Чечне. В июле 2025 года он вновь поехал в Винницу в связи с тяжелой болезнью младшего брата, чтобы помочь ему и поддержать работу предприятия. Спустя четыре месяца он возвращался домой и был задержан силовиками, после чего подвергся серии административных арестов. По предположению родственников, внимание силовиков к Арцуеву привлек украинский штамп в паспорте. 

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

