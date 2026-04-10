17:09, 10 апреля 2026

Дело Арцуева продемонстрировало риски возвращения в Россию из "недружественных стран"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Близкие уроженца Чечни Шамиля Арцуева, несмотря на огласку, пока не смогли установить его местонахождение. Арцуев был вывезен силовиками с территории госучреждения и с тех пор уже почти четыре месяца не имеет процессуального статуса, отметили они. 

"Кавказский узел" писал, что родные 48-летнего Шамиля Арцуева более трех месяцев пытаются выяснить его судьбу после задержания на границе России и Грузии в ноябре 2025 года. Несколько человек встречали Арцуева в разных местах заключения, но силовики отказываются сообщать семье какую-либо информацию о нем. 

С 2017 года Арцуев жил в городе Винница (Украина), где помогал младшему брату Зелимхану вести бизнес - тот открыл небольшой завод по производству ламп и фар. В 2022 году Шамиль Арцуев вместе с семьей выехал с территории Украины в Швецию, однако из-за сложностей с получением вида на жительство вернулся в Россию и с ноября 2023 года жил в Чечне. В июле 2025 года он вновь поехал в Винницу в связи с тяжелой болезнью младшего брата, чтобы помочь ему и поддержать работу предприятия. Спустя четыре месяца он возвращался домой и был задержан силовиками, после чего подвергся серии административных арестов. По предположению родственников, внимание силовиков к Арцуеву привлек украинский штамп в паспорте. 

Публикации о похищении уроженца Чечни Шамиля Арцуева силовиками пока не помогли его родным прояснить его местонахождение и процессуальный статус. На сегодняшний день близкие не смогли ни официально подтвердить его местонахождение, ни добиться возбуждения уголовного дела по факту похищения. 

По имеющейся у родных информации, Шамиль до настоящего времени может содержаться в СИЗО-2 города Старый Оскол Белгородской области, где он находился, по свидетельствам бывшего сокамерника, на начало марта. Факт пребывания Арцуева в этом учреждении, - где, по данным из открытых источников и свидетельствам бывших заключенных, также содержатся украинские военнопленные, - ранее подтвердил еще один человек. 

“При этом наш брат является гражданином Российской Федерации и никогда не имел гражданства Украины. Его возможное содержание в данном учреждении среди военнопленных противоречит его правовому статусу и свидетельствует о грубом нарушении законодательства”, - заявили “Кавказскому узлу” братья Арцуева Абдуллах и Иса

На запрос о местонахождении Арцуева его родственники получили из СИЗО-2 Старого Оскола отрицательный ответ. Обращаться в другие СИЗО Белгородской области и соседних областей в поисках брата они пока не пробовали. 

Братья выяснили, что первый месяц после задержания на границе Шамиль Арцуев провел в спецприемнике УМВД России по Владикавказу, - там он отбывал два последовательных  административных ареста по 15 суток. По словам сотрудников учреждения, 17 декабря 2025 года Арцуев был вывезен оттуда неизвестными в масках, которые представились сотрудниками ФСБ России. С этого момента местонахождение Шамиля Арцуева официально не установлено, государственные органы продолжают отрицать факт его похищения  и не предоставляют информации о его процессуальном статусе.

Шамиль Арцуев является отцом пятерых детей, двое из которых имеют инвалидность, и был единственным кормильцем семьи, которая с момента его исчезновения фактически осталась без средств к существованию. Невозможность связаться с родными и получить помощь адвоката грубо нарушают фундаментальные права Арцуева, в частности право на свободу и личную неприкосновенность, право на защиту, право на справедливое разбирательство, право на уважение семейной жизни, отметили родственники. 

Близкие Арцуева опасаются, что к нему могут применить сценарий, известный по другим уголовным делам: человек длительное время содержится без процессуального статуса, но затем внезапно “обнаруживается” и оформляется как недавно задержанный. Подобная практика позволяет скрыть факт незаконного удержания и давления, отметили они. 

“Мы продолжаем требовать установить фактическое местонахождение брата, обеспечить немедленный допуск адвоката, прекратить незаконное удержание, возбудить уголовное дело по факту его похищения, дать правовую оценку действиям причастных должностных лиц”, - заявили родственники Арцуева. Они подчеркнули, что речь идет о человеке, похищенном с территории государственного учреждения, который уже около четырех месяцев находится вне правового поля.

Адвокат Евгений Смирнов, знакомый с подобными делами, предположил три возможных варианта содержания Арцуева в заключении. “Это может быть карусель административных арестов, мера пресечения по уголовному делу, или же он задержан за противодействие проведению СВО”, - заявил он. 

Адвокат подчеркнул, что точную правовую оценку случившемуся можно будет дать лишь после того, как местонахождение Шамиля Арцуева будет установлено. “В этой ситуации его важно найти и понять что происходит. Но этот случай - очередной пример того, что поездки в Россию перестали быть развлечением и превратились в настоящий вызов. Под рисками находятся многие, независимо от их вовлеченности в политику”, - заключил Смирнов.

"Кавказский узел" также писал, что сотрудники ФСБ во Владикавказе принудили к сотрудничеству россиянина Романа Евсеева, который переехал в 2022 году в Грузию, но в конце 2025 года на один день вернулся в Россию. Когда Евсеев подписал обязательство о добровольном конфиденциальном сотрудничестве, силовики позволили ему в Грузию, предупредив при этом, что обратно в Россию ему не следует возвращаться.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

События
15:34, 10 апреля 2026
Тела двух человек найдены на месте взрыва во Владикавказе
10:04, 10 апреля 2026
Житель Волжского погиб при атаке беспилотников
08:38, 10 апреля 2026
Боец из Дагестана убит в зоне СВО
05:46, 10 апреля 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за неявку в воинскую часть
04:49, 10 апреля 2026
Бывший министр Карачаево-Черкесии арестован по делу о превышении полномочий
20:49, 9 апреля 2026
1
 Наводнение в Дагестане и Чечне получило статус ЧС федерального уровня
Новости
Пасхальное богослужение в одном из храмов Краснодара. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=sV9W5rkrjNQ
11:50, 5 мая 2024
Жители юга России и Кавказа отмечают Пасху
Землетрясение в Турции. Скриншот видео https://www.fontanka.ru/2023/02/07/72037742/
13:00, 7 февраля 2023
Не менее шести граждан республик Южного Кавказа пострадали во время землетрясения в Турции
02:51, 11 ноября 2022
Проект "Гласная" рассказал историю побега чеченки от насилия в семье
Михаил Горбачев. Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
03:24, 31 августа 2022
Михаил Горбачев оставил противоречивый след в истории Кавказа
Скриншот страниц "Кавказского узла" в соцсетях
10:14, 16 марта 2022
Блокировка не остановила работу "Кавказского узла"
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Разрушенный дом в результате наводнения. Краснодарский край, Крымск, июль 2012 г. Фото Никиты Серебрянникова для "Кавказского узла" Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)

Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Активистка Яна Антонова на одиночном пикете на центральной площади Краснодара. Фото Валерии Феденевой для "Кавказского узла" Как ликвидируют «Мемориал»*

Последние записи в блогах
Фото
11:44, 9 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Последствия потопа
Фото
14:48, 29 марта 2026
Ветер с Апшерона
О странностях Азербайджана
Фото
10:50, 24 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Вывески менять никто не спешит...
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
На месте взрыва во Владикавказе. 10 апреля 2026 г. Фото: МЧС России
10 апреля 2026, 15:34
Тела двух человек найдены на месте взрыва во Владикавказе

Пикет с призывом к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. 10 апреля 2026 г. Фото: https://t.me/KrasnodarUMR/24204
10 апреля 2026, 13:02
Жительница Краснодара призвала патриарха оставить набережную детям

Стоп-кадр видеообращения жительницы Новосибирска. Скриншот видео https://t.me/bloodysx/54358
10 апреля 2026, 11:02
Жительница Сибири пожаловалась на угрозы после возвращения дочери из Чечни

Айшат Баймурадова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
09 апреля 2026, 19:36
Подозреваемые в убийстве Айшат Баймурадовой объявлены в розыск в России

Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
