Дело Арцуева продемонстрировало риски возвращения в Россию из "недружественных стран"

Близкие уроженца Чечни Шамиля Арцуева, несмотря на огласку, пока не смогли установить его местонахождение. Арцуев был вывезен силовиками с территории госучреждения и с тех пор уже почти четыре месяца не имеет процессуального статуса, отметили они.

"Кавказский узел" писал, что родные 48-летнего Шамиля Арцуева более трех месяцев пытаются выяснить его судьбу после задержания на границе России и Грузии в ноябре 2025 года. Несколько человек встречали Арцуева в разных местах заключения, но силовики отказываются сообщать семье какую-либо информацию о нем.

С 2017 года Арцуев жил в городе Винница (Украина), где помогал младшему брату Зелимхану вести бизнес - тот открыл небольшой завод по производству ламп и фар. В 2022 году Шамиль Арцуев вместе с семьей выехал с территории Украины в Швецию, однако из-за сложностей с получением вида на жительство вернулся в Россию и с ноября 2023 года жил в Чечне. В июле 2025 года он вновь поехал в Винницу в связи с тяжелой болезнью младшего брата, чтобы помочь ему и поддержать работу предприятия. Спустя четыре месяца он возвращался домой и был задержан силовиками, после чего подвергся серии административных арестов. По предположению родственников, внимание силовиков к Арцуеву привлек украинский штамп в паспорте.

Публикации о похищении уроженца Чечни Шамиля Арцуева силовиками пока не помогли его родным прояснить его местонахождение и процессуальный статус. На сегодняшний день близкие не смогли ни официально подтвердить его местонахождение, ни добиться возбуждения уголовного дела по факту похищения.

По имеющейся у родных информации, Шамиль до настоящего времени может содержаться в СИЗО-2 города Старый Оскол Белгородской области, где он находился, по свидетельствам бывшего сокамерника, на начало марта. Факт пребывания Арцуева в этом учреждении, - где, по данным из открытых источников и свидетельствам бывших заключенных, также содержатся украинские военнопленные, - ранее подтвердил еще один человек.

“При этом наш брат является гражданином Российской Федерации и никогда не имел гражданства Украины. Его возможное содержание в данном учреждении среди военнопленных противоречит его правовому статусу и свидетельствует о грубом нарушении законодательства”, - заявили “Кавказскому узлу” братья Арцуева Абдуллах и Иса.

На запрос о местонахождении Арцуева его родственники получили из СИЗО-2 Старого Оскола отрицательный ответ. Обращаться в другие СИЗО Белгородской области и соседних областей в поисках брата они пока не пробовали.

"Кавказский узел" также писал, что сотрудники ФСБ во Владикавказе принудили к сотрудничеству россиянина Романа Евсеева, который переехал в 2022 году в Грузию, но в конце 2025 года на один день вернулся в Россию.

Братья выяснили, что первый месяц после задержания на границе Шамиль Арцуев провел в спецприемнике УМВД России по Владикавказу, - там он отбывал два последовательных административных ареста по 15 суток. По словам сотрудников учреждения, 17 декабря 2025 года Арцуев был вывезен оттуда неизвестными в масках, которые представились сотрудниками ФСБ России. С этого момента местонахождение Шамиля Арцуева официально не установлено, государственные органы продолжают отрицать факт его похищения и не предоставляют информации о его процессуальном статусе.

Шамиль Арцуев является отцом пятерых детей, двое из которых имеют инвалидность, и был единственным кормильцем семьи, которая с момента его исчезновения фактически осталась без средств к существованию. Невозможность связаться с родными и получить помощь адвоката грубо нарушают фундаментальные права Арцуева, в частности право на свободу и личную неприкосновенность, право на защиту, право на справедливое разбирательство, право на уважение семейной жизни, отметили родственники.

Близкие Арцуева опасаются, что к нему могут применить сценарий, известный по другим уголовным делам: человек длительное время содержится без процессуального статуса, но затем внезапно “обнаруживается” и оформляется как недавно задержанный. Подобная практика позволяет скрыть факт незаконного удержания и давления, отметили они.

“Мы продолжаем требовать установить фактическое местонахождение брата, обеспечить немедленный допуск адвоката, прекратить незаконное удержание, возбудить уголовное дело по факту его похищения, дать правовую оценку действиям причастных должностных лиц”, - заявили родственники Арцуева. Они подчеркнули, что речь идет о человеке, похищенном с территории государственного учреждения, который уже около четырех месяцев находится вне правового поля.

Адвокат Евгений Смирнов, знакомый с подобными делами, предположил три возможных варианта содержания Арцуева в заключении. “Это может быть карусель административных арестов, мера пресечения по уголовному делу, или же он задержан за противодействие проведению СВО”, - заявил он.

Адвокат подчеркнул, что точную правовую оценку случившемуся можно будет дать лишь после того, как местонахождение Шамиля Арцуева будет установлено. “В этой ситуации его важно найти и понять что происходит. Но этот случай - очередной пример того, что поездки в Россию перестали быть развлечением и превратились в настоящий вызов. Под рисками находятся многие, независимо от их вовлеченности в политику”, - заключил Смирнов.

"Кавказский узел" также писал, что сотрудники ФСБ во Владикавказе принудили к сотрудничеству россиянина Романа Евсеева, который переехал в 2022 году в Грузию, но в конце 2025 года на один день вернулся в Россию. Когда Евсеев подписал обязательство о добровольном конфиденциальном сотрудничестве, силовики позволили ему в Грузию, предупредив при этом, что обратно в Россию ему не следует возвращаться.