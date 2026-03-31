Российский мигрант в Грузии рассказал о попытке вербовки ФСБ

Сотрудники ФСБ во Владикавказе принудили к сотрудничеству россиянина Романа Евсеева, который переехал в 2022 году в Грузию, но в конце 2025 года на один день вернулся в Россию.

Евсеев до 2022 года жил в Кемерово, а летом 2022 года переехал в Грузию. Он утверждает, что в Тбилиси был волонтером и помогал украинским беженцам.

“Для меня этот отъезд был формой гражданского несогласия с происходящим”, - приводит слова Евсеева адвокатское объединение “Первый отдел”*.

В декабре 2025 года Евсеев решил отправить знакомым в России свои вещи, так как обдумывал возможности отъезда из Грузии “из-за изменений в грузинском законодательстве”. Он собирался совершить однодневную поездку, - “утром приехать во Владикавказ, сдать груз и ночью вернуться обратно”, - не видел “никаких особых рисков”.

Когда активист проходил паспортный контроль на Верхнем Ларсе, сотрудник поста “начал кому-то звонить”. После этого, по словам Евсеева, его увели в соседнее здание на первый допрос, который продолжался несколько часов: силовики отняли у него паспорт и телефон, а также “попросили выложить вещи из карманов, раздеться до пояса, показать, есть ли татуировки”. Затем его отвели "в другое, уже отдельное здание, куда вход был по пропускам", где находились сотрудники ФСБ.

Силовик в гражданской одежде, не показавший никаких документов, по словам Евсеева, сразу начал угрожать ему, обещая “отправить на СВО”. Россиянину задавали вопросы, что он делал в Грузии, и демонстрировали видео с митинга в поддержку Украины в Тбилиси - как отмечает Евсеев, он посещал эту акцию.

“Начал показывать фотографии каких-то людей, спрашивал, кто это. Я отвечал, что не знаю. Он давил, говорил, чтобы я не врал, (...) говорил, что меня могут выкинуть в реку. После этого у меня взяли фотографии, отпечатки пальцев и мазок изо рта. Это было особенно тревожно”, - рассказал он, отметив, что провел более четырех часов на допросе во втором здании. Затем полицейский повел Евсеева “показывать вещи”, в которых к тому моменту уже “кто-то рылся”, а позже ночью активисту разрешили въезд в Россию.

Во Владикавказе Роман Евсеев снял квартиру посуточно через Avito и переночевал. Утром, когда он вышел из квартиры пообедать, ему поступил звонок с неизвестного номера. Собеседник, представившийся сотрудником ФСБ по имени Азамат, спрашивал Евсеева, где тот находится, поскольку силовики уже “поднялись в квартиру”, но не нашли его там. “Для меня это был момент настоящего ужаса. Я никому не говорил, где именно живу, просто снял квартиру на сутки - и тут мне сообщают, что за мной уже пришли. Я понял, что они каким-то образом отследили меня”, - рассказал мигрант.

Евсеев согласился встретиться с Азаматом в торговом центре, рассуждая, что “исчезнуть уже не получится”. Оттуда его на автомобиле привезли в управление ФСБ по Северной Осетии и вновь допросили, забрав “паспорт, телефон и вещи”. На допросе силовик расспрашивал Евсеева, почему тот уехал из России и с кем он работал в Грузии, причем “особенно его интересовали украинцы”.

“С кем я общался, куда ходил, в каких митингах участвовал (...) В какой-то момент в кабинет зашел другой мужчина, посмотрел на меня и назвал диссидентом. Сказал, что именно таких, как я, он потом вербует для шпионажа, госизмены и диверсий. Азамат говорил, что у них достаточно материалов на несколько уголовных статей для меня и что теперь мне лучше начать нормально с ними разговаривать”, - сообщил россиянин.

В результате силовики вынудили Евсеева подписать обязательство о добровольном конфиденциальном сотрудничестве. Условием этого они назвали его возвращение в Грузию, предупредив при этом, что обратно в Россию ему не следует возвращаться. Выйдя из управления ФСБ во Владикавказе, он “сразу уехал в Минеральные Воды” и оттуда на следующее утро вылетел в Грузию. Азамат проинструктировал его, как связаться с ним через Telegram, но Евсеев так и не вышел на контакт с силовиком, а через некоторое время покинул Грузию.

* внесены в российский реестр иноагентов.

