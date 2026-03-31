Кавказский узел

20:03, 31 марта 2026

Российский мигрант в Грузии рассказал о попытке вербовки ФСБ

Верхний Ларс в декабре. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники ФСБ во Владикавказе принудили к сотрудничеству россиянина Романа Евсеева, который переехал в 2022 году в Грузию, но в конце 2025 года на один день вернулся в Россию. 

Евсеев до 2022 года жил в Кемерово, а летом 2022 года переехал в Грузию. Он утверждает, что в Тбилиси был волонтером и помогал украинским беженцам. 

“Для меня этот отъезд был формой гражданского несогласия с происходящим”, - приводит слова Евсеева адвокатское объединение “Первый отдел”*. 

В декабре 2025 года Евсеев решил отправить знакомым в России свои вещи, так как обдумывал возможности отъезда из Грузии “из-за изменений в грузинском законодательстве”. Он собирался совершить однодневную поездку, - “утром приехать во Владикавказ, сдать груз и ночью вернуться обратно”, - не видел “никаких особых рисков”. 

Когда активист проходил паспортный контроль на Верхнем Ларсе, сотрудник поста “начал кому-то звонить”. После этого, по словам Евсеева, его увели в соседнее здание на первый допрос, который продолжался несколько часов: силовики отняли у него паспорт и телефон, а также “попросили выложить вещи из карманов, раздеться до пояса, показать, есть ли татуировки”. Затем его отвели "в другое, уже отдельное здание, куда вход был по пропускам", где находились сотрудники ФСБ. 

Он давил, говорил, чтобы я не врал, говорил, что меня могут выкинуть в реку

Силовик в гражданской одежде, не показавший никаких документов, по словам Евсеева, сразу начал угрожать ему, обещая “отправить на СВО”. Россиянину задавали вопросы, что он делал в Грузии, и демонстрировали видео с митинга в поддержку Украины в Тбилиси - как отмечает Евсеев, он посещал эту акцию.  

“Начал показывать фотографии каких-то людей, спрашивал, кто это. Я отвечал, что не знаю. Он давил, говорил, чтобы я не врал, (...) говорил, что меня могут выкинуть в реку. После этого у меня взяли фотографии, отпечатки пальцев и мазок изо рта. Это было особенно тревожно”, - рассказал он, отметив, что провел более четырех часов на допросе во втором здании. Затем полицейский повел Евсеева “показывать вещи”, в которых к тому моменту уже “кто-то рылся”, а позже ночью активисту разрешили въезд в Россию. 

Для меня это был момент настоящего ужаса. Я никому не говорил, где именно живу

Во Владикавказе Роман Евсеев снял квартиру посуточно через Avito и переночевал. Утром, когда он вышел из квартиры пообедать, ему поступил звонок с неизвестного номера. Собеседник, представившийся сотрудником ФСБ по имени Азамат, спрашивал Евсеева, где тот находится, поскольку силовики уже “поднялись в квартиру”, но не нашли его там. “Для меня это был момент настоящего ужаса. Я никому не говорил, где именно живу, просто снял квартиру на сутки - и тут мне сообщают, что за мной уже пришли. Я понял, что они каким-то образом отследили меня”, - рассказал мигрант. 

Евсеев согласился встретиться с Азаматом в торговом центре, рассуждая, что “исчезнуть уже не получится”. Оттуда его на автомобиле привезли в управление ФСБ по Северной Осетии и вновь допросили, забрав “паспорт, телефон и вещи”. На допросе силовик расспрашивал Евсеева, почему тот уехал из России и с кем он работал в Грузии, причем “особенно его интересовали украинцы”. 

“С кем я общался, куда ходил, в каких митингах участвовал (...) В какой-то момент в кабинет зашел другой мужчина, посмотрел на меня и назвал диссидентом. Сказал, что именно таких, как я, он потом вербует для шпионажа, госизмены и диверсий. Азамат говорил, что у них достаточно материалов на несколько уголовных статей для меня и что теперь мне лучше начать нормально с ними разговаривать”, - сообщил россиянин. 

В результате силовики вынудили Евсеева подписать обязательство о добровольном конфиденциальном сотрудничестве. Условием этого они назвали его возвращение в Грузию, предупредив при этом, что обратно в Россию ему не следует возвращаться. Выйдя из управления ФСБ во Владикавказе, он “сразу уехал в Минеральные Воды” и оттуда на следующее утро вылетел в Грузию. Азамат проинструктировал его, как связаться с ним через Telegram, но Евсеев так и не вышел на контакт с силовиком, а через некоторое время покинул Грузию.

* внесены в российский реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Новости
00:53, 14 декабря 2025
Проезд через КПП "Верхний Ларс" закрыт для грузовиков
Военно-Грузинская дорога. Фото: ГУ МЧС по Северной Осетии www.mchs.gov.ru
04:53, 30 ноября 2024
Смягчены ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге
Пасхальное богослужение в одном из храмов Краснодара. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=sV9W5rkrjNQ
11:50, 5 мая 2024
Жители юга России и Кавказа отмечают Пасху
Цветы у памятника жертвам фашизма в Краснодаре. Скриншот фото из Telegram-канала "Протокол. Краснодар" от 16.02.24, https://t.me/protokol_band/3894
04:03, 20 февраля 2024
Политологи назвали смысл акций памяти Навального* для юга России и стран Кавказа
04:58, 13 января 2024
Приостановлено движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге
Персоналии
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
13:15, 26 марта 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Справочник
«Армяно-мусульманская резня в Баку». Обложка русского еженедельного журнала «Огонёк» № 10. 1918 год. Источник: Егор Осин Трагические события марта 1918 года в Азербайджане ("День геноцида")

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Последние записи в блогах
Фото
14:48, 29 марта 2026
Ветер с Апшерона
О странностях Азербайджана
Фото
17:31, 18 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
"Не справился с управлением". Жители Северной Осетии высказались за отставку главы республики
Фото
12:23, 8 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Житейская история с неожиданной концовкой
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Никита Журавель. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
31 марта 2026, 18:50
Мать Никиты Журавеля получила его письмо из колонии

Наводнение в Махачкале. Фото: МЧС РФ
31 марта 2026, 15:02
Власти объявили о выплатах пострадавшим от наводнения в Дагестане

Люди, вернувшиеся в Ходжавенд. 31 марта 2026 года. Фото: APA https://ru.apa.az/social/v-gorod-xodzavend-pribyla-ocerednaya-gruppa-pereselencev-foto-obnovleno-643512
31 марта 2026, 13:05
64 азербайджанских семьи возвращены в Ходжавенд

Дети в чеченской школе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
31 марта 2026, 11:15
Школа и детсад в чеченском селе закрыты в связи с непогодой

Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Показать больше