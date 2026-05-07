Трое военных из Ростовской области убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Бойченко, Дмитрий Иманбаев и Валерий Щевелев из Чертковского района убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 891 бойцов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", ко 2 мая официально признаны убитыми в зоне СВО не менее 888 бойцов из Ростовской области. Тогда власти Чертковского района сообщили, что в военной операции убит Сергей Гнездилов.

В парке села Осиково Чертковского района состоялось открытие "Аллеи памяти", посвященное убитым бойцам в ходе военной операции. Среди них Сергей Бойченко, Дмитрий Иманбаев и Валерий Щевелев, сообщила администрация района в Telegram-канале.

Сергей Бойченко родился 28 мая 1996 года, был убит в ноябре 2024 года на территории Артемовского района, село Верхнекаменское. Дмитрий Иманбаев родился 27 сентября 1982 года, был убит при доставке помощи в марте 2022 года. Валерий Щевелев 1995 года рождения, был убит в боевых действиях за город Артемовск в январе 2023 года.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 891 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.