Житель Астраханской области получил срок за комментарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Валерия Ледовского к трем годам лишения свободы, усмотрев в его комментариях призывы к насилию над российскими военными и президентом.

Суды на юге России регулярно приговаривают местных жителей к реальным срокам в колонии за публикации в социальных сетях. Установить реальное число таких приговоров не представляется возможным, так как не все дела об оправдании терроризма попадают в публичные картотеки судов.

По версии суда, Ледовский, находясь в селе Новогеоргиевское Лиманского района Астраханской области, разместил несколько раз в одном из общедоступных каналов мессенджера комментарии с призывами к насильственным действиям. В частности, он написал комментарии 9 и 11 октября 2023 года, 8 июля, а также 25 ноября и 8 декабря 2024 года.

В своих сообщениях подсудимый призывал к насилию в отношении военнослужащих Вооруженных сил и граждан России, поддерживающих проведение СВО, - такие публикации появились в октябре 2023‑го и июле 2024‑го. Кроме того, в ноябре и декабре 2024 года он выступал с аналогичными призывами в отношении президента РФ, сообщила 5 мая пресс-служба Южного окружного военного суда на своем сайте.

Суд признал Ледовского виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности 1 и публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма 2 . Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу - стороны вправе обжаловать его в апелляционном военном суде.

Валерию Ледовскому 52 года, он родился в селе Заречное Лиманского района, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Согласно сообщению бота, который отслеживает обновления в этом перечне, данные Ледовского с пометкой о причастности к терроризму и экстремизму были внесены туда задолго до приговора, 21 июля 2025 года.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Астрахани приговорил к полутора годам колонии-поселения местного жителя за публикацию в интернете призывов к экстремистской деятельности.