×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:54, 6 мая 2026

Житель Астраханской области получил срок за комментарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Валерия Ледовского к трем годам лишения свободы, усмотрев в его комментариях призывы к насилию над российскими военными и президентом. 

Суды на юге России регулярно приговаривают местных жителей к реальным срокам в колонии за публикации в социальных сетях. Установить реальное число таких приговоров не представляется возможным, так как не все дела об оправдании терроризма попадают в публичные картотеки судов.

По версии суда, Ледовский, находясь в селе Новогеоргиевское Лиманского района Астраханской области, разместил несколько раз в одном из общедоступных каналов мессенджера комментарии с призывами к насильственным действиям. В частности, он написал комментарии 9 и 11 октября 2023 года, 8 июля, а также 25 ноября и 8 декабря 2024 года.

В своих сообщениях подсудимый призывал к насилию в отношении военнослужащих Вооруженных сил и граждан России, поддерживающих проведение СВО, - такие публикации появились в октябре 2023‑го и июле 2024‑го. Кроме того, в ноябре и декабре 2024 года он выступал с аналогичными призывами в отношении президента РФ, сообщила 5 мая пресс-служба Южного окружного военного суда на своем сайте.

Суд признал Ледовского виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма . Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу - стороны вправе обжаловать его в апелляционном военном суде.

Валерию Ледовскому 52 года, он родился в селе Заречное Лиманского района, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Согласно сообщению бота, который отслеживает обновления в этом перечне, данные Ледовского с пометкой о причастности к терроризму и экстремизму были внесены туда задолго до приговора, 21 июля 2025 года. 

"Кавказский узел" также писал, что суд в Астрахани приговорил к полутора годам колонии-поселения местного жителя за публикацию в интернете призывов к экстремистской деятельности.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Беспилотник. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
08:57, 4 мая 2026
Три региона ЮФО попали в зону атаки дронов
Военная операция на Украине. Стоп-кадр видео Минобороны РФ https://z.mil.ru/spec_mil_oper/media/video/watch.htm?id=18838@morfVideoAudioFile
14:50, 26 апреля 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9050
БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
09:32, 21 апреля 2026
Дома жителей Ростовской области повреждены при атаке БПЛА
Участники боевых действий на Украине. Фото: пресс-служба Минобороны России
08:58, 13 апреля 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9000
Участники СВО. Фото: Минобороны России
11:06, 28 марта 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8950
Персоналии
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
11:35, 5 мая 2026
Щукин Федор Вячеславович
Сергей Меликов. Фото http://www.riadagestan.ru/
11:55, 4 мая 2026
Меликов Сергей Алимович
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:27, 30 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Справочник
Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Последние записи в блогах
Фото
19:17, 29 января 2025
Ветер с Апшерона
7
Лежите в шезлонгах и не упадете с большой высоты
Фото
09:09, 24 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
"Детская свадьба" в Астрахани и как быть с цыганами, которым закон не писан?
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Кадр задержанного в Тбилиси по подозрению в шпионаже. Фото: TV Pirveli / https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/kriminali/126948-jashushobis-braldebit-magalchinosani-daakaves
05 мая 2026, 23:02
Высокопоставленный госслужащий задержан в Грузии по делу о шпионаже

Карачаево-Черкесия. Фото: Вячеслав Аргенберг https://ru.wikipedia.org/
05 мая 2026, 18:31
Спасатели в Карачаево-Черкесии разыскивают пропавших туристок из Астрахани

Сход селя в Кодорском ущелье. Фото: https://uks-ra.ru/novosti/item/77-v-kodorskom-ushchele-soshel-sel-dvizhenie-ogranicheno
05 мая 2026, 15:05
Проезд по Кодорскому ущелью ограничен после схода селя

Очистка побережья в Туапсе от нефтепродуктов. 5 мая 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/15940
05 мая 2026, 11:14
Отчет о вывозе нефтепродуктов с побережья в Туапсе вызвал вопросы к властям

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше