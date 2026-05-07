12:35, 7 мая 2026

Боец со Ставрополья убит на Украине

Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кирилл Максимов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 944 бойца со Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", к 4 мая официально признаны убитыми не менее 943 участников СВО из Ставропольского края. 

23-летний Кирилл Максимов 25 апреля убит в зоне СВО, сообщила администрация Советского муниципального округа в своем Telegram-канале.

Он родился в Зеленокумске, после школы окончи техникум, получив профессию тракториста.  Получив диплом, Кирилл отправился на срочную службу в город Луга Ленинградской области. После демобилизации он принял решение заключить контракт с Министерством обороны РФ.Он убит в ходе спецоперации на Харьковском направлении, в районе Радьковки.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 944 бойцов из Ставропольского края.

Ранее о смерти бойца из Советского округа стало известно 30 апреля, администрация округа сообщила, что в военной операции убит Артур Барсегян.

Военная операция на Украине. Стоп-кадр видео Минобороны РФ https://z.mil.ru/spec_mil_oper/media/video/watch.htm?id=18838@morfVideoAudioFileЧисло убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9050

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.

