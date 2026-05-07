Кавказский узел

07:41, 7 мая 2026

Военные отчитались о сбитых БПЛА над территорияями пяти регионов ЮФО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Масштабная атака дронов зафиксирована в Ростовской области. Жители Сочи, Сириуса и Адлера слышали серию взрывов.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью угроза удара беспилотников объявлена в ряде регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, в том числе в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. О взрывах сообщили жители Таганрога.

Более 30 беспилотников уничтожены в 12 районах Ростовской области за ночь. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке. Уничтожены более трех десятков БПЛА в 12 районах области. Атаке подверглись: Миллеровский, Тарасовский, Каменский, Белокалитвинский, Милютинский, Чертковский, Обливский, Верхнедонской, Шолоховский, Азовский, Неклиновский, Аксайский районы", - написал чиновник в своем телеграм-канале.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

По данным Минобороны, с 21 мск 6  мая 7 мск 7 мая были сбиты 347 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями, в частности, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края, Адыгеи и Калмыкии, сообщил ТАСС. 

Жители Сочи слышали взрывы 

Жители Сочи, Сириуса и Адлера слышали серию взрывов и утверждают, что видели вспышки со стороны Чёрного моря, отмечает телеграм-канал SHOT. По их словам, дроны летели на низкой высоте. При этом официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. 

Раннее, в ночь на 7 мая, угроза атаки БПЛА была объявлена в Сочи и на федеральной территории "Сириус". "На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - написал Прошунин в своем Telegram-канале.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
