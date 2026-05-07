Военные отчитались о сбитых БПЛА над территорияями пяти регионов ЮФО
Масштабная атака дронов зафиксирована в Ростовской области. Жители Сочи, Сириуса и Адлера слышали серию взрывов.
Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью угроза удара беспилотников объявлена в ряде регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, в том числе в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. О взрывах сообщили жители Таганрога.
Более 30 беспилотников уничтожены в 12 районах Ростовской области за ночь. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке. Уничтожены более трех десятков БПЛА в 12 районах области. Атаке подверглись: Миллеровский, Тарасовский, Каменский, Белокалитвинский, Милютинский, Чертковский, Обливский, Верхнедонской, Шолоховский, Азовский, Неклиновский, Аксайский районы", - написал чиновник в своем телеграм-канале.
В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.
По данным Минобороны, с 21 мск 6 мая 7 мск 7 мая были сбиты 347 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями, в частности, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края, Адыгеи и Калмыкии, сообщил ТАСС.
Жители Сочи слышали взрывы
Жители Сочи, Сириуса и Адлера слышали серию взрывов и утверждают, что видели вспышки со стороны Чёрного моря, отмечает телеграм-канал SHOT. По их словам, дроны летели на низкой высоте. При этом официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
Раннее, в ночь на 7 мая, угроза атаки БПЛА была объявлена в Сочи и на федеральной территории "Сириус". "На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - написал Прошунин в своем Telegram-канале.
