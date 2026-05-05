Кавказский узел

22:33, 5 мая 2026

Уроженец Чечни осужден за текстовое сообщение участнику ИГ*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительному сроку 21-летнего уроженца Гудермеса, признав его участником террористической организации “Исламское государство”* из-за текстового сообщения. 

Имам Исламов обвинялся в участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК России). Эта статья предусматривает от десяти до двадцати лет лишения свободы. 

Согласно версии обвинения, Исламов, “записал текстовое сообщение о добровольном вступлении в запрещенную международную террористическую организацию “Исламское государство”*. Сообщение он отправил некоему участнику террористической организации, следует из публикации на сайте суда. 

О приговоре Исламову пресс-служба Южного окружного военного суда сообщила сегодня, хотя он был вынесен днем ранее, 4 мая. Согласно карточке дела, в которой имя обвиняемого скрыто, материалы поступили в суд в марте, всего по делу состоялось пять заседаний. 

Суд приговорил Имама Исламова к 10 годам и шести месяцам заключения с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части срока – в колонии строгого режима. Единственным доводом в пользу его причастности к ИГ*, судя по пресс-релизу суда, стало “текстовое сообщение”; о том, что он совершил или планировал совершить какие-либо еще действия, не упоминается. 

Данные Имама Исламова были внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга 25 июня 2015 года. Согласно записи в реестре, Исламов родился в августе 2004 года в Гудермесе.

"Кавказский узел" писал также, что суд в Ростове-на-Дону в апреле вынес приговор жителю Дагестана Рамазану Мусаеву, признав его виновным в призывах к терроризму из-за публикации материалов с одобрением деятельности ИГ*. 

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* террористическая организация, запрещенная в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

