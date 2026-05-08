Боец из Астраханской области убит в зоне СВО

Ильнур Жаркналиев из Камызякского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 737 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 6 мая были официально признаны убитыми в военной операции не менее 736 бойцов из Астраханской области.

Об открытии памятной парты в Раздорской средней школе имени Гужвина отчиталась администрация Камызякского района на своей странице во "ВКонтакте".

Ильнур Жаркналиев родился 13 декабря 1989 года в селе Застенка. В 2004 году он окончил местную школу, поступил в Камызякское профессиональное училище, получил специальность плотника. В 2007 году был призван в армию, срочную службу проходил в Моздоке, демобилизовался в должности командира отделения.

В 2014 году принимал участие в боевых действиях в Донбассе. 1 апреля 2022 года он добровольцем отправился в зону проведения специальной военной операции. 28 июня того же года был убит на территории ДНР.

Жаркналиев был награждён медалями "За отвагу", "За взятие Попасной", орденом "За кровь и храбрость", орденом Мужества (посмертно).

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 737 бойцов из Астраханской области.

Ранее о смерти участника СВО из Камызякского района стало известно 5 мая. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Муслим Жумахаев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".